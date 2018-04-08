我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？

2018-04-08 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



衛福部健保署統計，每年約廿五萬人罹患帶狀皰疹，但抗病毒特效藥因限於給付資格，僅三分之一患者受惠，其餘患者需自費買抗病毒特效藥，每個療程需自費數百元到上千元不等，皮膚科醫學會提案，放寬特效藥給付條件。健保署本月將開會討論，如順利通過，最快可望六月給付，讓更多患者受惠。

天后蔡依林日前因罹患帶狀皰疹，住院休養多日，工作也暫停。開業家醫科醫師張必正表示，帶狀皰疹是種長在神經根上的病毒，每個人在年幼時打過水痘疫苗或得過水痘，痊癒後水痘病毒潛藏在神經裡，成年後若免疫力下降，就會讓病毒出來作怪，成為「帶狀皰疹」。

衛福部健保署長李伯璋曾遇過一名病人頭皮搔癢難耐，原本以為是洗頭沒洗乾淨，後來因疼痛難耐，就醫才發現罹患帶狀皰疹；也曾遇過病人抱怨胸痛，在醫院照Ｘ光並未發現異狀，最後把衣服掀開，才發現是帶狀皰疹。

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，古早觀念認為「皮蛇隨著身體長一圈就會死掉」，醫師張必正說，早年衛生習慣不好，若未好好治療，可能會演變成蜂窩性組織炎、細菌感染導致敗血症死亡；現在台灣社會醫療條件佳，若妥善治療，好好休息、均衡飲食，症狀就會消失。

台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳表示，若帶狀皰疹患者發病後能盡快給予抗病毒藥物，就能有效縮短病程。帶狀皰疹最令人痛苦的是神經痛，如果長在特殊部位如眼睛周圍，有可能失明，若長在生殖器附近，則可能造成大小便失禁，甚至影響生殖功能。目前抗病毒藥是由健保「有條件給付」，例如疹子長在眼部、生殖器等附近，恐罹患失明或影響生殖能力，或是患者本身罹患癌症或慢性病等，才由健保給付抗病毒藥。

張必正說，門診有不少高齡患者，因為皮膚癢、痛而自行塗抹偏方草藥膏，自己弄不好才來就醫，卻把皮膚症狀搞得更糟，隨著年紀增加、免疫力較差，有時皮膚症狀消失，但神經痛則持續較久，甚至長達數年，痛起來就像被電到或燒到，會讓患者痛到睡不著，嚴重影響生活品質。

張必正表示，誘發帶狀皰疹的主因是免疫力太差、壓力太大，成年人可施打帶狀皰疹疫苗外，若不幸染病，可藉由抗病毒特效藥，大幅縮短病程。