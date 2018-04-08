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醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場

2018-04-08 23:44聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

吳奶奶（左二）臥床十年，居家復健讓她踏出十年來第一步。 圖／聯順居家護理所提供
吳奶奶（左二）臥床十年，居家復健讓她踏出十年來第一步。 圖／聯順居家護理所提供
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九十四歲吳奶奶十年前骨折臥床，因家住無電梯公寓，讓她好久沒出門了，去醫院看病更是挑戰。新北市去年小規模展開「連攜」服務，串起醫療、護理、營養、復健等專業團隊，將服務送進家，吳奶奶接受居家復健後，十年來首度坐上輪椅出門逛菜市場，開心笑說：「很久沒出來了，爽快啊！」

連攜一詞源自日本，把照護概念從「治療（cure）」轉為「照顧（care）」，由護理師擔任居家醫療及照顧服務協調者，連結在宅安寧，讓失能與疾病循環的長者安心在家終老。

台灣在宅醫療學會秘書長張凱評表示，國發會推估，到民國一五○年，台灣每十個人中就有四名是老人，而且其中就有一人超過八十五歲。

據調查，家中長輩六成由家人照顧，三成是外勞照顧，一成送機構照護，很多家庭都是中老年人照顧八十、九十歲的老老人，他們非常需要幫手。

「不是出院後，民眾就與我們無關。」張凱評認為，專業人員應走入民眾家中，支援長者在社區生活到最後一刻，特別須借重護理師專業，以個案管理、橫向聯繫，串起醫院與居家團隊，共同訂定照顧計畫。

張凱評說，據日本經驗，在家照顧和在醫院照顧相比，醫療花費可減少約四成，他曾照顧過一名肺炎個案，在家接受抗生素治療後，家屬不需再搶訂復康巴士，或再請假陪同就醫。

吳奶奶的兒子吳明哲說，媽媽骨折後臥床，曾聘外籍看護協助，某天發現看護未詳實記錄血壓、耳溫及尿量，讓他決定一人扛起照顧工作。

「但我一人真的顧到快發瘋了！」吳明哲說，媽媽因有裝導尿管，常因泌尿道感染送醫住院，也常便秘及嘔吐，每次帶媽媽就醫，最擔心的就是媽媽再也回不了家，到醫院陪伴住院對他而言，不方便也不好照顧。

直到去年十月接受連攜服務，有營養師改變媽媽飲食營養，減少便秘，另有藥師整合藥物，還有復健師來家裡幫媽媽做復健。

「看醫師爬樓梯進到家裡來，當下覺得他簡直就是現代史懷哲。」吳明哲說，專業團隊進到家中後，媽媽不只能在他人攙扶下走路，也終於能出門逛菜市場，人也陽光了起來，「連攜團隊真是我們的小幫手！」

復健外籍看護骨折

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