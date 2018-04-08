接觸染麻疹空服員 宜監測11人

2018-04-08 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ／宜蘭報導



宜蘭縣衛生局表示，目前全面掌握個案接觸者並進行自主健康管理18天，持續監測至4月22日。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣近期爆發麻疹群聚感染，起因於新北市30多歲的男子，上月自泰國返國後開始發燒，誤以為感冒，17日搭乘虎航赴沖繩，19日出疹後就醫確診為麻疹，造成同班機1名男空服員、1名女空服員、1名機組人員、1名旅客及1名職場接觸者感染。衛生單位目前已掌握個案接觸者共3013人，宜蘭縣衛生局表示，境內有11人，全都在掌握且監測中。

宜蘭縣衛生局表示，截至目前，戶籍在宜蘭的接觸者共17位，其中有在縣內活動的接觸者為11位，衛生局全面掌握並進行自主健康管理18天，且要求如有發燒不適應立即通報，以便即刻安排就醫，目前接觸者暫無相關症狀，將持續監測至4月22日止。

宜蘭縣衛生局提醒，麻疹可經由空氣、飛沫傳播或直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，患者通常會有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等4個種前驅症狀，隨後會開始出疹，出疹前的前後4天，最具傳染力。目前接種疫苗是最有效的預防方法，出生滿12個月及滿5歲至入國小前應各接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，家中若有滿1歲幼兒應儘速完成接種。

不確定是否曾感染過的成年人及擔心抗體減弱的青年族群，赴流行地區前可至宜蘭縣羅東聖母醫院旅遊醫學門診，評估接種需求。