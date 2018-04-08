中輕度患者 占急診8成5

2018-04-08 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



中輕度急診患者，人數占比高達8成5。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 到急診要等多久才能看到醫師？高醫急診部統計，106年該院急診每月屬於急重症的一、二級患者，人數比僅1成5，平均候診時間為5.97及8.88分鐘；至於三、四、五級中輕度患者，人數占比高達8成5，候診時間約為12.75、12.78及12.82分鐘，只比急重症者多等5分鐘。

急診部護理長郭芳里表示，候診時間代表的是「等待再次評估的安全時間」，若醫師評估無立即生命危險，仍得優先處理其他急重症患者，輕症者則依當時身體狀況接受檢查、開藥或打針、留院觀察等措施，等到真正離院，往往已耗費3、4小時以上。

郭芳里說，該院急診每月平均有7857名患者，醫師一班平均看25至27人，若當天急重症患者多，在人力吃緊下，其他中輕度患者就要等候更長的時間，甚至比看門診還久，所以「急」診對於輕症者而言，其實是「慢」診。

高雄小港醫院外科主任莊捷翰分析，近年來為降低急診壅塞，衛生機關大力推廣醫療分級、門急診分流等措施，但民眾還是一不舒服就往大醫院跑，「大醫院迷思」心態急需改變。

醫師葉怡亨舉例，3年前高雄氣爆，大量傷患半夜湧入急診，隔天三四五級的較輕症患者人數掛零，顯示民眾其實很清楚急診功能，「有重大急難時就會展現同理心」。