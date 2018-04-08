投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈

2018-04-08 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高醫統計，急診檢傷第一、二級的急重症患者，僅占每月總人數2成，醫護資源絕大多數被輕中度患者占據，卻遭民眾投訴等候過久。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 高雄各大醫院急診常車水馬龍，有民眾到醫學中心院長信箱留言，抱怨因不想讓發燒的孩子等太久才掛急診，沒想到竟從晚上6點半等到9點半才看到醫師。民眾說「就是因門診掛滿才來急診，不知急診意義在哪裡？」醫師說明，急診不代表快速便利的醫療，患者如果沒有立即生命危險，急診部還是會先治療重症者。

負責回覆的醫院員工很無奈，感嘆仍有許多民眾不了解急診扮演的角色，把急診當「快速門診」。高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診部主治醫師葉怡亨表示，急診是為了救治急重症而存在，「不是先到先看診」，如果來的是輕症，可能會比重症者等得更久。

葉怡亨觀察，急診檢傷分類在四、五級的輕症五花八門，有鼻塞、青春痘、發燒喉嚨痛、肚痛、頭暈、沒睡好想打點滴睡一覺等，「還有病患說是被鬼嚇到」，他說「只要生命徵象穩定，就是得等」。

高醫表示，連續假期期間及收假後的門、急診，常是民眾投訴的高峰期，有輕症者掛急診，急診醫師告知非重症要等一下；或是有人平時沒空到門診追蹤，假日到急診指定要做腎臟超音波；也有人肚子痛掛急診，卻要求「順便」抽血檢查肝功能、癌症指數、電腦斷層等，一旦醫護人員建議改去門診，就會被投訴態度不佳。

急診部護理長郭芳里說，急診並不代表快速便利的醫療，患者在接受檢傷分級評估後，如果沒有立即生命危險，從醫師看診、檢查、處置、留置觀察到離院，快則半小時，最長可能等到6小時；若急診在瞬間湧入2、30名輕中度患者，「就是比照門診一個個來」。