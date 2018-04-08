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少子化招生特效藥！ 私校靠這招逆勢成長、翻10倍

2018-04-08 21:34聯合報 記者張錦弘╱即時報導

去年全國高中職免試入學招生缺額逾10萬人，為求在少子化夾縫求生，越來越多私校砸重金申設國家技能檢定考場，且即測即評即發照，有助學生就業、升學，學生人數前幾名的高中職，只要有職業類科，幾乎都有設技能檢定考場。

有去年只招到13人的北市私中看準這個招生賣點，逆向操作投資千萬設10幾個證照考場，如今已有上百名國三預約入學，今年招生可望翻10倍。

鄰近政大的私立大誠高中，20年前學生還有1485人，去年招生慘兮兮，5個科只招到13人，其中2科還掛零，全校只剩115人，還不到20年前的1/10，面臨危急存亡之秋。去年3月上任的新校長張德宏，力圖讓學校起死回生，除增聘兩倍的合格師資、比照公務員加薪3%，最大改革是更新設備、增設技能檢定考場。

張德宏說，該校針對建築、餐飲管理、時尚造型、空間設計等4個職業類科，一年內斥資上千萬元，從完全沒有，到新增11個合格的國家技能檢定考場，並申請成立即測即評即發證試務中心；還向北市府申設「職能學院」，協助訓練失業勞工培養第二專長，不只學生，附近居民也都能受惠。學校因此重拾家長信任，目前預約入學新生已破百，招生比去年翻10倍不是夢。

其實不只大誠高中，包括高雄中山工商、北市育達高職、新北莊敬高職、桃園啟英高中等幾個都會區學生數最多的私校，只要有職業類科，幾乎都設有國家證照考場、甚至還附設職訓中心，成為招生賣點。

以北市中學生最多、有6千多人的育達高職為例，目前設10幾個證照考場，校長劉育仨說，學校自費添購國家規格的考場設備，考照報名費也上繳勞動部，但這項投資對招生「絕對有利」，除提供更好教學場地，讓學習和證照結合，更符合業界需求的能力；學生在同一場地教學、考證，「主場優勢」也讓考照通過率更高，育達畢業生平均每人考3.8張證照，甚至有其他私校生到育達考證照，發現專業設備比較好，因而轉學到育達。

至於莊敬高職，學生去年不減反增，總數近5千人，是新北學生最多的高中職。董事長王傳亮說，莊敬近20年來已投資上億元，陸續新設中西餐、寵物美容、攝影等數十個證照考場，還獲勞動部核准附設職訓中心，協助訓練失業勞工及民眾培養第二專長；學校甚至還附設駕訓中心，考證照、駕照都在校內完成，許多家長在此受職訓，發現設備好，孩子後來也進了莊敬。

「設證照考場，要有決定、夠本錢，才能辦起來。」王傳亮指出，以餐飲類考場為例，要整建地下排水、爐具、餐具、抽風及空調系統等，動輒花費上千萬元；該校當年創設全國第一個西餐丙級考場，從加拿大空運20-30個大型烤箱，少說也花了2、3千萬元。

至於越來越夯的寵物美容檢定，大仁科大寵物美容學位學程前主任吳懷慧說，考生要自帶一隻毛長4公分、有植入晶片及寵物登記的狗到考場，考場分成乾式、濕氏的設備，要有熱水器、洗槽、水龍頭及立式、吊式、小型吹風機等設備，除了考幫小狗洗澡、吹乾，還要綁頭花及蝴蝶結，10個崗位的考場，估計也要花上百萬元。

包括大仁科大、莊敬高職等學校，都紛設寵物美容技能檢定考場，考生檢定時要自帶狗狗到...
包括大仁科大、莊敬高職等學校，都紛設寵物美容技能檢定考場，考生檢定時要自帶狗狗到場。圖／大仁科大提供
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