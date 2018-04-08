親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影╱因為他們結婚 竟讓馬英九、王金平同桌

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

94歲吳奶奶十年前骨折臥床，因家住無電梯公寓2樓，讓她好久沒出門了，去醫院看病更是挑戰。新北市去年小規模展開連攜服務，串起醫療、護理、營養、復健等跨專業團隊，將服務送進家，吳奶奶不只減少送急診及住院次數，接受居家復健後更踏出10年來的第一步，坐上輪椅出門逛菜市場，笑說：「很久沒出來了，爽快啊！」

對無力走出家門者，即便住在都市也算醫療偏遠地區。連攜一詞源自日本，把照護概念從「治療（cure）」翻轉為「照顧（care）」，由護理師擔任居家醫療及照顧服務協調者，並連結在宅安寧，讓失能與疾病循環的長者安心在家終老。

台灣在宅醫療學會秘書長張凱評表示，據國發會推估，民國150年，台灣每10人就有4名是老人，且4位老人其中就有1人是85歲以上的老老人。過去民眾認為，踏進醫院才會得到最好的治療，但再怎麼努力蓋醫院，也趕不上人口老化的速度。

張凱評說，根據調查，家中長輩六成是由家人照顧，三成是外勞照顧，一成是送機構照護。據經驗，很多都是中老年人照顧80、90歲老老人，短則3年、長則20年，有人幫忙還好，「一打一」照顧則撐不久，他們非常需要幫手。

「不是只要出院，民眾就與我們無關。」張凱評認為，專業人員應走入民眾家中，支援並守護長者在社區生活到最後一刻。特別須借重護理師專業，以個案管理、橫向聯繫，串起醫院與居家團隊等專業人員，共同訂定照顧計畫。

「連攜服務，是資源配置的整合改革運動。」張凱評說，據日本經驗，在家照顧和在醫院照顧相比，醫療花費可減少約四成。另能減少隱形支出，例如他照顧過一名肺炎個案，在家接受抗生素治療後，家屬不需再搶訂復康巴士，或再請假陪同就醫。

吳奶奶的兒子吳明哲說，媽媽過去算健康，他也不知什麼是復健科，直到媽媽骨折術後臥床，才知道要「復健」。他曾聘外籍看護協助，某天發現外勞未詳實記錄媽媽的血壓、耳溫及尿量，讓他不敢再找外勞，一人扛起照顧工作。

「但我一人真的顧到快發瘋了！」吳明哲指出，媽媽因有裝導尿管，每年平均會因泌尿道感染送醫住院4次，也常便秘及嘔吐。他每次帶媽媽就醫，最擔心的就是媽媽再也回不了家，且到醫院陪病對他而言，不方便也不好照顧。

吳明哲坦言，他和媽媽對回醫院復健愈來愈消極，直到去年10月，在聯順居家護理所的牽線下接受連攜服務，有營養師改變媽媽的飲食營養，減少便秘，另有藥師整合藥物，還有復健師來家裡幫媽媽做復健。

「看醫師爬樓梯進到家裡來，當下覺得他簡直就是現代史懷哲。」吳明哲說，專業團隊進到家中後，媽媽不只能在他人攙扶下走路，因終於能出門逛菜市場，人也陽光了起來，「連攜團隊真是我們的小幫手！」

吳奶奶（左2）臥床10年，在連攜服務團隊幫忙下接受居家復健服務，讓她踏出10年來...
吳奶奶（左2）臥床10年，在連攜服務團隊幫忙下接受居家復健服務，讓她踏出10年來的第一步。 圖／聯順居家護理所提供
分享
吳奶奶（前1）臥床10年，在連攜服務團隊幫忙下接受居家復健等服務，讓她不只走出家...
吳奶奶（前1）臥床10年，在連攜服務團隊幫忙下接受居家復健等服務，讓她不只走出家門，還能坐輪椅逛菜市場。 圖／聯順居家護理所提供
分享
吳奶奶的兒子吳明哲（右）說，連攜團隊、聯順居家護理所長汪秋蓉（左）是他們家的小幫...
吳奶奶的兒子吳明哲（右）說，連攜團隊、聯順居家護理所長汪秋蓉（左）是他們家的小幫手，連結復健服務，幫臥床的媽媽下床走路。圖為手勢「C」，代表連攜團隊服務。　記者鄧桂芬／攝影
分享

復健外勞骨折
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

名人外貌投影人臉 反思圖像文化

2018-04-08 14:51

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

下周油價每公升降0.1元

2018-04-08 14:37

空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報

2018-04-08 14:02

自行車搭高雄輕軌 只限小摺

2018-04-08 13:48

沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事

2018-04-08 13:40

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

沒喝咖啡就頭痛？你上癮了

2018-04-08 13:37

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35

氣溫逐日回升 周三熱到30度

2018-04-08 13:33

沙塵及揚塵 首有測站懸浮微粒日均值紫爆

2018-04-08 13:23

神組合！普雷特涅夫率俄羅斯國家管弦、曾宇謙 6月登台

2018-04-08 12:59

母嬰親子同室尊重產婦意願 最快7月實施

2018-04-08 12:37

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆

2018-04-08 11:22

與死神搶時間 醫界無名英雄體外循環師

2018-04-08 11:19

奔波救人卻爽約親友 體循師的苦甜人生

2018-04-08 11:19

牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59

高屏11測站空氣亮橘燈 風速減弱空污難散

2018-04-08 09:46

冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18

媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38

器捐分秒必爭 盼引進體外灌流機

2018-04-07 23:59

無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25
看更多

熱門文章

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天

2018-04-08 13:26

殺破狼周運勢／巨蟹座感情陷入兩難 處女座遠行運佳

2018-04-08 00:00

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

他考12張證照、烘焙奪獎 樂當義廚及世大運志工

2018-04-07 23:18

跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？

2018-04-08 08:45

愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04

獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

今日星座運勢／天蠍 正面思考 幸運會靠近

2018-04-08 00:00

穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋

2018-04-08 08:44

冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力

2018-04-08 11:22

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男

2018-04-08 08:00

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25

料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地

2018-04-08 08:00

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

花蓮人最愛養貓南投最愛養狗 台東愛狗也愛貓

2018-04-08 17:34

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

升級加量15%！「泡芙貝果」快閃延長、買6送1

2018-04-08 19:04

媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12

傳奇畫家吳炫三 半世紀300件作品大展

2018-04-08 12:53

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top