獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



94歲吳奶奶十年前骨折臥床，因家住無電梯公寓2樓，讓她好久沒出門了，去醫院看病更是挑戰。新北市去年小規模展開連攜服務，串起醫療、護理、營養、復健等跨專業團隊，將服務送進家，吳奶奶不只減少送急診及住院次數，接受居家復健後更踏出10年來的第一步，坐上輪椅出門逛菜市場，笑說：「很久沒出來了，爽快啊！」

對無力走出家門者，即便住在都市也算醫療偏遠地區。連攜一詞源自日本，把照護概念從「治療（cure）」翻轉為「照顧（care）」，由護理師擔任居家醫療及照顧服務協調者，並連結在宅安寧，讓失能與疾病循環的長者安心在家終老。

台灣在宅醫療學會秘書長張凱評表示，據國發會推估，民國150年，台灣每10人就有4名是老人，且4位老人其中就有1人是85歲以上的老老人。過去民眾認為，踏進醫院才會得到最好的治療，但再怎麼努力蓋醫院，也趕不上人口老化的速度。

張凱評說，根據調查，家中長輩六成是由家人照顧，三成是外勞照顧，一成是送機構照護。據經驗，很多都是中老年人照顧80、90歲老老人，短則3年、長則20年，有人幫忙還好，「一打一」照顧則撐不久，他們非常需要幫手。

「不是只要出院，民眾就與我們無關。」張凱評認為，專業人員應走入民眾家中，支援並守護長者在社區生活到最後一刻。特別須借重護理師專業，以個案管理、橫向聯繫，串起醫院與居家團隊等專業人員，共同訂定照顧計畫。

「連攜服務，是資源配置的整合改革運動。」張凱評說，據日本經驗，在家照顧和在醫院照顧相比，醫療花費可減少約四成。另能減少隱形支出，例如他照顧過一名肺炎個案，在家接受抗生素治療後，家屬不需再搶訂復康巴士，或再請假陪同就醫。

吳奶奶的兒子吳明哲說，媽媽過去算健康，他也不知什麼是復健科，直到媽媽骨折術後臥床，才知道要「復健」。他曾聘外籍看護協助，某天發現外勞未詳實記錄媽媽的血壓、耳溫及尿量，讓他不敢再找外勞，一人扛起照顧工作。

「但我一人真的顧到快發瘋了！」吳明哲指出，媽媽因有裝導尿管，每年平均會因泌尿道感染送醫住院4次，也常便秘及嘔吐。他每次帶媽媽就醫，最擔心的就是媽媽再也回不了家，且到醫院陪病對他而言，不方便也不好照顧。

吳明哲坦言，他和媽媽對回醫院復健愈來愈消極，直到去年10月，在聯順居家護理所的牽線下接受連攜服務，有營養師改變媽媽的飲食營養，減少便秘，另有藥師整合藥物，還有復健師來家裡幫媽媽做復健。