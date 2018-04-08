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獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

照顧轉型開始！長照2.0上路後，衛福部陸續修正法規，包括放寬物理、職能及語言治療所之設置標準等，讓治療所不再受到面積規範，等於為醫事專業的到宅服務打開友善大門，盼更多人投入。但國人對醫事專業的到家服務還很陌生，對醫療機構仍較具信賴感。

醫事專業的到宅服務面向多，包括在宅醫療、居家護理、居家復健等，居家藥事及居家營養諮詢等服務也開始發展。

據物理治療師公會全聯會統計，治療所設置標準新制公布後，物理治療所半年來從126家成長至162家，增加36家，其中專職執行居家物理治療的治療所即有14家。

物理治療師公會全聯會理事長范政弘說，失能民眾要到醫院看病，要先預約復康巴士，還要有家屬請假或外勞陪伴，到了醫院還要掛號排隊，簡直是「舟車勞頓」。醫事專業送進家，可省去個案不少的困擾，還能等家屬下班後再執行。

范政弘估計，3到5年內，專職執行居家復健的物理治療所將蓬勃發展，據他了解，有治療師直接把家登記為治療所，提著簡易工具就可獨自出任務，也能聯合其他治療師將執業登記掛在同處，以團隊方式接長照２.０的特約派案工作。

但民眾對醫事專業到宅服務還很陌生。范政弘說，曾有民眾誤認治療師是詐騙集團而拒於門外，直到聯繫鄰里長溝通後才順利走進家中。聯順居家護理所長汪秋蓉說，為了取得民眾信賴，有護理師就花2小時打電話和阿公阿嬤說明。

推動「連攜服務」的新北市政府衛生局專門委員陳玉澤也說，過去使用居家復健的民眾，對在醫院看病或復健較有「信賴感」，還有人認為健保掛號更「便宜大碗」。但推動連攜跨專業入家服務後，整合式專業服務逐漸被民眾接受。

台灣在宅醫療學會秘書長張凱評說，居家復健和在醫院復健不同，治療師可以觀察民眾的「生活脈絡」，怎麼樣從臥室走到客廳，怎麼在家裡自己吃東西，「這是比醫院更能做到的事。」

陳玉澤提醒，跨專業、多職種的入家服務絕對沒問題，但若各專業人員沒共同目標，恐讓照顧效果打折，建議以個案管理方式，讓護理師、物理治療師、職能治療師等專業人員凝聚共識。

張凱評也認為，不只是醫事專業團隊，也應有商店、金融機構、郵局、物流貨運等友善商家與團體加入，才能打造真正的安心生活好社區。

國人對醫事專業的到家服務還很陌生，對醫療機構仍較具信賴感。 圖／報系資料照
國人對醫事專業的到家服務還很陌生，對醫療機構仍較具信賴感。 圖／報系資料照
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