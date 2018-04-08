獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



衛福部健保署長李伯璋曾遇過一名病人頭皮搔癢難耐，原本以為是洗頭沒洗乾淨，後來因疼痛難耐，就醫才發現罹患帶狀皰疹；也曾遇過病人抱怨胸痛，在醫院照Ｘ光並未發現異狀，最後把衣服掀開一看，才發現是帶狀皰疹。

台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳表示，實務上認為帶狀皰疹是不會造成死亡的疾病，但給予民眾非常負面的印象，除皮膚長疹，最令人痛苦的是神經痛，隨著身體各處神經分布，都有可能發病，如果長在特殊部位如眼周，有可能引起失明，若長在生殖器附近，則可能會影響括約肌功能、或造成大小便失禁，甚至影響生殖功能。

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，古早觀念認為「皮蛇隨著身體長一圈就會死掉」，開業皮膚科醫師張必正說，早年衛生習慣不好，若未好好治療，可能會演變成蜂窩性組織炎、細菌感染導致敗血症死亡；現在台灣社會醫療條件佳，若妥善治療，好好休息、均衡飲食，症狀就會消失。

張必正說，門診有不少高齡患者，因為皮膚癢、痛而自行塗抹偏方草藥膏，自己弄不好才來就醫，卻把皮膚症狀搞得更糟，隨著年紀增加、免疫力較差，有時皮膚症狀消失，但神經痛則持續較久，甚至長達數年，痛起來就像被電到或燒到，會讓患者痛到睡不著，嚴重影響生活品質。

孩童在小時候出過水痘，日後就有可能罹患帶狀皰疹，如果出過水痘的小朋友免疫力較差，仍有機會在童年時期長帶狀皰疹，因此此病症是不分年齡都可能罹患。張必正表示，誘發帶狀皰疹的主因是免疫力太差、壓力太大，成年人除了透過施打帶狀皰疹疫苗外，若不幸染病，若能透過抗病毒藥物降低體內病毒量，能大幅縮短病程。