獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



中央健保署統計，每年約25萬人罹患帶狀皰疹，但抗病毒特效藥卻是有條件給付，僅佔整體患者的三分之一，絕大部分患者都要自費購買抗病毒特效藥，依不同種類藥物，每個療程需自費數百元到上千元不等，因此皮膚科醫學會向健保署提案，建議放寬特效藥給付條件，以縮短病程。健保署本月將開會討論，如能順利通過，最快可望於六月開放給付，讓更多患者受惠。

天后蔡依林日前因罹患帶狀皰疹，長在三叉神經上，住院休養多日，工作也必須暫停。開業家醫科醫師張必正表示，帶狀皰疹是一種長在神經根上的病毒，每個人在年幼時打過水痘疫苗或得過水痘，痊癒後痘病毒潛藏在神經裡，成年後若免疫力下降，就會讓病毒出來作怪，成為「帶狀皰疹」，不分年齡都有機會感染。

台大皮膚科主治醫師蔡呈芳表示，若帶狀皰疹患者發病後能盡快給予抗病毒藥物，就能有效降低體內病毒量，縮短疾病病程，也能減少病人痛苦，但目前抗病毒藥是由健保「有條件給付」，例如疹子長在眼部、生殖器等附近，恐罹患失明或影響生殖能力，或是患者本身罹患癌症或慢性病等，才由健保給付抗病毒藥，若是長在軀幹神經，則不予給付，須由病人自費購買。

目前帶狀皰疹抗病毒藥物中，單顆自費要價從6、7元至60元不等，因此病人若自費一個療程大約要二、三百元甚至上千元。健保署長李伯璋說，若放寬給付條件，將能造福更多患者。估計若全面開放抗病毒藥物給付，每年將增一億五千萬元。

「同一種病的給付不應該有部位區別，該給就要給」，李伯璋強調，帶狀皰疹不論是長在哪裡，都令人相當痛苦，現在卻有條件給付，而大多數患者卻需自費買藥，不符合健保的公平精神，因此擬放寬給付規定，預定本月召開會議討論，若順利通過，最快將於六月開放。