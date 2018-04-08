批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12 中央社 台北8日電



出版社負責人顏擇雅。 聯合報系記者黃建亮／攝影 分享 facebook

出版社負責人顏擇雅難以歸類，她讀財經雜誌和親子教養文章，讀了不服寫文回應，寫成了專欄作家還出書。問她最喜歡哪個身分？她說只想做自己，一定要答的話，「最喜歡當閱讀者」。

顏擇雅曾是詩少女，在升學主義高壓的環境中，國二開始寫詩。她說，從小因為有左右不分的障礙，媽媽當她是笨小孩，成績只要排全班中間名次就可以。國中功課對她來說實在簡單，讀詩、背詩、寫詩成為她國中生活的標記。

她2017年在「印刻文學生活誌」的專欄文章「賽跑，在網中」獲106年九歌年度散文獎，她上月領獎時說，20歲寫的詩入選年度詩選，但自己在8、9年後，才意外在圖書館發現。

回想起來，她說，要是20歲時知道詩作入選，肯定要走上詩人的路，她慶幸因錯過消息，放棄了詩人夢。但她仍以「范進中舉」形容發現作品入選年度詩選的大喜，超越了之後得金鼎獎、及這次年度散文獎的興奮程度。

在公佈她是年度散文獎得獎人之前，很多人不知道顏擇雅文學的一面。她今年出版「最低的水果摘完之後」，集結先前在天下雜誌寫的專欄，和其他談國際觀、討論狼性、小確幸等文章，序言開宗明義說：「寫這本書的初衷很單純，就是受不了大家在唱衰台灣。」

她寫說：「台灣問題就是最低的水果摘完了，如今應該趕緊打造工具去摘更高的水果。」不少人界定她是時事評論專家。

基本上，她是為回應財經雜誌的文章，表達自己不同看法，所以投身寫財經時事評論。她之前寫親子教養文章並出書，出發點也是為了「非講不可」，提出自己的論述。

她談教育，不批評台灣的教育制度；評論時事，不批評政治人物，「因為有什麼樣的人民，就有什麼樣的政府；有什麼樣的家長，就會有什麼樣的老師、及怎樣的教育制度。」她專注於觀念，不批評老師或家長。

顏擇雅說，她跟別人不一樣的是，對變化很敏感。例如台灣並不是一開始就有國際觀的焦慮，她會去追溯源頭。

她說：「這跟我當小留學生，10幾歲時就在想台灣和美國的差異，身處異鄉，養成觀察、思考、分析的習慣有關。」她在美國讀高中和大學。

「寫時事評論，是和社會及和世界溝通；寫文學專欄，是和自己對話。對我來說，都是在自我探索。」

筆下文章經常旁徵博引，顏擇雅坦言，平日讀英文書和英文雜誌，中文多讀古文。有了臉書後，讓她更貼近時事脈動，她在臉書的發言短評，經常為媒體複製採用。

文章含智量高，顏擇雅對外總顯露理性的一面，她說自己從小很有主見，不太合群，因為天性不太理會別人，不介意和別人不一樣，也沒感覺，但很能自處。

她目前手邊列的題目，已夠她寫作好幾年。今年也停掉所有專欄，預計啟動自己的出版社出書。可以預見的是，顏擇雅將繼續講大家不敢講的話。