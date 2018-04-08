空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



台灣近期爆發麻疹群聚感染，起因於新北市30多歲的男子，上月自泰國返國後開始發燒，誤以為感冒，17日搭乘虎航赴沖繩，19日出疹後就醫確診為麻疹，造成同班機1名男空服員、1名女空服員、1名機組人員、1名旅客以及1名職場接觸者感染。衛生單位目前已掌握個案接觸者共3,013人，宜蘭縣衛生局表示，境內有11人，全都在掌握且監測中。

有關空服員感染麻疹事件，宜蘭縣衛生局第一時間掌握縣內接觸者名單，截至目前戶籍在宜蘭的接觸者共17位，其中有在縣內活動的接觸者為11位，衛生局全面掌握並進行自主健康管理18天，且要求如有發燒不適應立即通報本府衛生局防疫人員以便即刻安排就醫，目前接觸者暫無相關症狀，將持續監測至4月22日止。

宜蘭縣衛生局提醒，麻疹可經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，患者通常會有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等4個種前驅症狀，隨後會開始出疹，出疹前的前後4天，是最具傳染力。目前接種疫苗是最有效的預防方法，出生滿12個月及滿5歲至入國小前應各接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），家中若有滿1歲幼兒應儘速完成接種。

宜蘭縣在103年3月設立了宜蘭地區首家「國際旅遊醫學整合性門診」，過去只要有旅遊醫學門診需求的民眾，只能往台北或其他外縣市尋求相關協助，舟車勞頓、耗時又費力。如今已提供宜蘭縣各地鄉親具備可近性的在地專業整合性醫療服務，院方同時並積極籌建「國際旅遊醫學中心」，以期能為有意出國的縣內民眾與外來的訪客們，提供更加完善的醫療保健服務。