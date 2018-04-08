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施明德：管中閔厲害當選了 憑什麼不讓他上任？

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

大部分女性選擇貼身內衣褲會以舒適為主，看起來美觀又引人遐想的性感蕾絲花邊，對女性而言是「中看不中穿」。在百貨公司擔任櫃姐的鄭小姐就說，每次看到內衣專櫃擺放的性感內衣，十分心動，不過買來穿在身上卻未必感到舒適，因為蕾絲花邊的材質較硬，穿在身上一整天不但不舒服，有時還會造成皮膚紅腫、過敏，低腰內褲或丁字褲穿起來也並不貼身，「會有卡卡的感覺」，所以自己和男友交往初期，雖會特別選擇內衣褲的美觀與全套搭配，甚至會特別精心挑選性感內衣褲，但現在與男友交往久了，也不太在乎一定要穿著性感內衣褲，平日上班還是會以穿著舒適的內衣褲為主。

至於女性是否在乎男性也得穿著性感內褲？上班族廖小姐說，「男生身材有料比較重要啦！」如果男生身材健美比較具有吸引力，「猛男比大肚腩有吸引力」，至於男生穿不穿性感內褲，倒沒有那麼重要。

書田診所泌尿科主任醫師周固也認為，男生穿著內褲要以舒適為主，平日不論是穿三角褲或平口褲都無所謂，但要注意的是，如果褲子太緊，使得陰囊溫度上升，就有可能影響精子活力，甚至影響到性功能。

周固也建議喜愛戶外運動的男生，應該要穿著包覆性比較好的內褲，就收治過患者因為陰囊因摩擦、紅腫，也有人尿道口、龜頭都發紅了才來就醫，詢問之下才發現是穿著平口內褲打籃球、運動，因此建議喜愛運動的男生，必須穿著包覆性較好的內褲，避免穿平口四角褲運動，才不會讓重要部位受傷。

女性認為，床笫之間，不在乎男生穿什麼內褲，身材有料比較實在。資料照片
女性認為，床笫之間，不在乎男生穿什麼內褲，身材有料比較實在。資料照片
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