內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



不少民眾為了省事，習慣把所有衣物，包括外衣、襪子、內衣褲等，全部一起丟進洗衣機清洗。開業皮膚科醫師趙昭明提醒，這樣的洗滌方式雖然省事，但因為外衣、鞋襪比較髒，和內衣褲一起洗，容易讓髒東西附著在內衣褲上，因此貼身衣褲的清洗方式，最好是與其他的衣物分開，也就是內衣褲單獨洗，或是用手洗，洗後也必須注意要徹底晾乾再穿，半乾的內衣褲絕對不適合穿在身上。

不過，由於台灣氣候潮濕，加上空氣污染嚴重，國人習慣用晾乾的方式就算有曬到太陽，也有可能讓PM2.5等毒物或細菌附著在內衣褲上面，如果家裡有烘乾機，使用烘乾機徹底將內褲烘乾是不錯的方式，但必須注意有些內衣褲材質不適合使用烘乾機，因此也必須注意一下標籤上的說明。

趙昭明特別提醒，夏天容易出汗，在內衣褲的選擇上宜選擇棉質等透氣材質，穿著起來會比較舒服，有些女性認為洗內衣胸罩比較麻煩，有時會兩三天才換洗一次，但其實胸罩也應該和內褲一樣每天換洗，也由於胸罩的整體面積較大，需要花更久的時間晾乾，也很容易長黴菌，因此若出現黑黃色的斑點，就應該換新。