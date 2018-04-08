噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名13歲的國中女生，因為胯下搔癢難耐被母親帶去就診，最後確診為黴菌感染。一問之下才發現，原來這名小女生特別喜歡某幾件有特殊花色的內褲，雖然每天清洗、換穿，但長期下來因貼身內褲藏污納垢，又整天與皮膚接觸，最後造成感染。

收治該名患者的開業皮膚科醫師趙昭明表示，這名小女生長相清秀，也是功課很好的孩子，起初私處搔癢又不好意思告訴家長，最後是癢到受不了才由母親帶來就診，檢查發現整個會陰部因黴菌感染而紅腫，也因為搔癢難耐還抓破皮。詢問患者平常穿衣服的習慣才知道，因為她偏好少數幾件內褲，總是那二、三件固定換洗，而國人習慣洗完衣服後晾乾，但有時天候不佳、沒有陽光曝曬，加上台灣氣候潮濕，常常會沒有乾透，也容易藏污納垢，長期穿著這種已經髒污的內衣褲，很容易造成皮膚感染。

「現在布料材質、織品技術都不錯，內衣褲就算穿久了也不容易洗爛」，趙昭明說，大部分民眾認為內衣褲沒有破洞、變形或鬆掉，就一直使用，尤其女性內衣昂貴，有些人可以一穿兩三年都不換。但其實就如前面所提，由於台灣氣候潮濕，常常無法晾到乾透，甚至有不少人的內衣褲上都起了黃褐色、黑色的斑點，卻因為沒穿破、外觀看起來還好，就繼續穿。趙昭明提醒，如果衣物上出現這些黃、黑斑點，有可能就是細菌、黴菌附著在上面了，甚至聽過有人的內褲底部長滿了黑點，卻不以為意，聽起來相當驚悚。

門診也常見因為貼身衣物造成的皮膚問題，包括接觸性皮膚炎、黴菌感染或細菌感染等。有些女性穿著有鋼圈的胸罩，但因為並不合身，使得胸部因堅硬的鋼絲摩擦而紅腫破皮，嚴重可能造成細菌感染甚至成為蜂窩性組織炎；也有不少女性因為內衣使用太久、沒有時常換新而附著髒污，而造成皮膚感染。趙昭明曾收治過患者一位內衣換洗不當而罹患接觸性皮膚炎，包括肩膀兩側肩帶周邊、胸部四周與乳房下圍，全是一圈紅腫、脫皮。