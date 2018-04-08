親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

施明德：管中閔厲害當選了 憑什麼不讓他上任

學生竟是違停大戶？ 南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一名13歲的國中女生，因為胯下搔癢難耐被母親帶去就診，最後確診為黴菌感染。一問之下才發現，原來這名小女生特別喜歡某幾件有特殊花色的內褲，雖然每天清洗、換穿，但長期下來因貼身內褲藏污納垢，又整天與皮膚接觸，最後造成感染。

收治該名患者的開業皮膚科醫師趙昭明表示，這名小女生長相清秀，也是功課很好的孩子，起初私處搔癢又不好意思告訴家長，最後是癢到受不了才由母親帶來就診，檢查發現整個會陰部因黴菌感染而紅腫，也因為搔癢難耐還抓破皮。詢問患者平常穿衣服的習慣才知道，因為她偏好少數幾件內褲，總是那二、三件固定換洗，而國人習慣洗完衣服後晾乾，但有時天候不佳、沒有陽光曝曬，加上台灣氣候潮濕，常常會沒有乾透，也容易藏污納垢，長期穿著這種已經髒污的內衣褲，很容易造成皮膚感染。

「現在布料材質、織品技術都不錯，內衣褲就算穿久了也不容易洗爛」，趙昭明說，大部分民眾認為內衣褲沒有破洞、變形或鬆掉，就一直使用，尤其女性內衣昂貴，有些人可以一穿兩三年都不換。但其實就如前面所提，由於台灣氣候潮濕，常常無法晾到乾透，甚至有不少人的內衣褲上都起了黃褐色、黑色的斑點，卻因為沒穿破、外觀看起來還好，就繼續穿。趙昭明提醒，如果衣物上出現這些黃、黑斑點，有可能就是細菌、黴菌附著在上面了，甚至聽過有人的內褲底部長滿了黑點，卻不以為意，聽起來相當驚悚。

門診也常見因為貼身衣物造成的皮膚問題，包括接觸性皮膚炎、黴菌感染或細菌感染等。有些女性穿著有鋼圈的胸罩，但因為並不合身，使得胸部因堅硬的鋼絲摩擦而紅腫破皮，嚴重可能造成細菌感染甚至成為蜂窩性組織炎；也有不少女性因為內衣使用太久、沒有時常換新而附著髒污，而造成皮膚感染。趙昭明曾收治過患者一位內衣換洗不當而罹患接觸性皮膚炎，包括肩膀兩側肩帶周邊、胸部四周與乳房下圍，全是一圈紅腫、脫皮。

趙昭明建議，貼身內衣褲的錢千萬不要省，如果只有常穿的2、3件，就算每天換洗換穿，長期下來也很容易藏污納垢，最好準備7至10件換洗，也就是大概一周至10天為一輪換穿，也建議就算沒穿壞，也應該半年就全部換新。

醫師建議，內褲一定要晾乾再穿，避免皮膚感染。資料照片
醫師建議，內褲一定要晾乾再穿，避免皮膚感染。資料照片
分享

黴菌患者
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

名人外貌投影人臉 反思圖像文化

2018-04-08 14:51

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

下周油價每公升降0.1元

2018-04-08 14:37

空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報

2018-04-08 14:02

自行車搭高雄輕軌 只限小摺

2018-04-08 13:48

沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事

2018-04-08 13:40

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

沒喝咖啡就頭痛？你上癮了

2018-04-08 13:37

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35

氣溫逐日回升 周三熱到30度

2018-04-08 13:33

沙塵及揚塵 首有測站懸浮微粒日均值紫爆

2018-04-08 13:23

神組合！普雷特涅夫率俄羅斯國家管弦、曾宇謙 6月登台

2018-04-08 12:59

母嬰親子同室尊重產婦意願 最快7月實施

2018-04-08 12:37

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆

2018-04-08 11:22

與死神搶時間 醫界無名英雄體外循環師

2018-04-08 11:19

奔波救人卻爽約親友 體循師的苦甜人生

2018-04-08 11:19

牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59

高屏11測站空氣亮橘燈 風速減弱空污難散

2018-04-08 09:46

冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18

媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38

器捐分秒必爭 盼引進體外灌流機

2018-04-07 23:59

無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25

獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03

好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時

2018-04-07 20:48

香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋

2018-04-07 20:14

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40
看更多

熱門文章

香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋

2018-04-07 20:14

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

殺破狼周運勢／巨蟹座感情陷入兩難 處女座遠行運佳

2018-04-08 00:00

雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天

2018-04-08 13:26

好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時

2018-04-07 20:48

Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣

2018-04-07 18:39

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

品牌廚具贈品化打壞行情？美型家電拚轉型

2018-04-07 20:02

他考12張證照、烘焙奪獎 樂當義廚及世大運志工

2018-04-07 23:18

今日星座運勢／天蠍 正面思考 幸運會靠近

2018-04-08 00:00

跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？

2018-04-08 08:45

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18

穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋

2018-04-08 08:44

遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力

2018-04-08 11:22

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男

2018-04-08 08:00

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

周一上班不Blue 明天收心這樣做

2018-04-07 18:15

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地

2018-04-08 08:00

王子領頭跳「上位」　屈臣氏世界健康日邀百人鼓棒有氧

2018-04-07 18:38

2018春夏野餐新主張 「無痕野餐」重環保的新時尚

2018-04-07 19:47

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

美妝蛋玩新招！心心相印兩件裝套組實用又吸睛

2018-04-07 19:37

媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

有地震！宜蘭南澳4級 列車降速通過

2018-04-07 19:29

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

Aesop首度發表二重奏系列 混合肌被寵愛的時刻來臨了

2018-04-07 21:29

心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆

2018-04-08 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top