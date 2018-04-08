好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33 中央社 台北8日電



好孕世界咖啡館活動8日在台北市婦女館舉行，邀集民眾討論生育及少子化等議題，並統合意見做總結。中央社 分享 facebook

不是咖啡館的「好孕世界咖啡館」今天邀民眾開講營造生育友善環境，告別低迷出生率，台灣大學社會系教授吳嘉苓指出，台灣醫界的生產現場，嚇得人不敢生孩子。

世界咖啡館是新興審議民主對話型態，主要提供關切相同議題的民眾討論機會，以激發出公民共識、行動。生產改革行動聯盟今天舉辦好孕世界咖啡館，聚集想孕、未孕、已孕、拒孕的民眾一起討論少子化議題。

這次好孕世界咖啡館不僅限媽媽參與，也有不少爸爸及準爸爸、未婚年輕女孩及護理人員的身影，甚至有澳門人跨海分享生育經驗。除育嬰假難請、哺乳室不足等常見議題，參與民眾也十分重視生產醫病關係，多組新手父母坦言，照醫院指示生完後，才知道有其他生產選擇。

吳嘉苓則直言，台灣不僅是助產士最少的國家，生產醫療體系也與國際實證醫學不符，許多觀念也落後國際。如國際間興起的伴侶催產操，讓產婦與最信任的另外一半共同完成生產，但台灣的生產環境中伴侶始終被動看著獨自「奮戰」的產婦。

此外，目前台灣醫院婦產科產姿多採躺姿，不重視產婦的身體力量，忽視自然生產的重要性，進而導致剖腹產盛行。吳嘉苓認為，落後的生產方式使生產經驗成為一種恐懼。

她告訴中央社記者：「我曾嘗試請別人畫出心目中的生產，結果畫面一個比一個可怕，這樣誰敢生呢？」

「真正的力量來自草根」，這次好孕世界咖啡館主辦人、記錄片「祝我好孕」導演之一蘇鈺婷表示，改善現行醫病關係這類議題都需「由草根往上生長」，打破政府與民間的鴻溝。「預計將討論出的意見放上公民決策平台，促成政策推動。」