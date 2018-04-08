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推廣台灣海洋之美 亞洲潛水展台灣館吸睛

2018-04-08 17:44中央社 台北8日電

長期投入台灣潛水旅遊的「潛水旅遊規劃師」陳芃諭（右）等人赴新加坡2018年亞洲潛...
長期投入台灣潛水旅遊的「潛水旅遊規劃師」陳芃諭（右）等人赴新加坡2018年亞洲潛水展（ADEX），推廣台灣海洋之美，許多人都說下次一定要到台灣潛水。（黃佳琳提供）中央社
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「很多新加坡人喜歡台灣，但都不知道台灣可以潛水。」觀光局在亞洲潛水展推廣台灣海洋之美，許多人都說下次一定要到台灣潛水。

亞洲規模最大的亞洲潛水展（ADEX-Asia DiveExpo）在新加坡登場，配合交通部觀光局將2018年訂為海灣旅遊年，台灣觀光局新加坡辦事處今年首度參展，觀光大使「喔熊組長」也戴著面鏡、呼吸管和蛙鞋出任務，台灣館攤位也有許多美麗的水下照片，並輪播台灣海洋影片。

長期投入台灣潛水旅遊的「潛水旅遊規劃師」陳芃諭等人這次也赴潛水展推廣，參與活動幾天下來發現「很多新加坡人喜歡台灣，會來台灣玩，但都不知道台灣可以潛水。」而當展示台灣的海洋和生物的照片，幾乎所有新加坡客人都表示，到台灣一定要安排潛水活動。

觀光局新加坡辦事處主任林信任說，即使是專業的潛水展，仍有很多人「不知道台灣可以潛水」，知道後，都覺得很想來看看，讓這些旅客願意在遊程規劃中加進潛水，不管是休閒潛水或是上潛水課程，都可以提高在台的消費金額與停留時間，

媒體人黃佳琳也向中央社表示，台灣是海島國家，有美麗的海洋環境，應該推廣給世界旅客看見，尤其潛水產業消費高，若是政府能把握這項資源，將能夠提升台灣觀光品質，希望台灣觀光局能夠推廣海灣旅遊年同時，也能永續保護海洋，持續參展，讓更多人知道「台灣可以潛水」。

除了觀光局新加坡辦事處，這次台灣也有4家業者參展，分別是台中潛立方旅館、位在墾丁的台灣潛水、長期紀錄台灣水下生態的海底玩家潛水中心USPC、專營東北角、綠島、小琉球潛水的喜潛水假期，希望能夠把旅客帶進台灣。

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