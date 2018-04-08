全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南沙崙農場為保育類野鳥環頸雉、草鴞的重要棲地，台南市野鳥學會為了鼓勵當地瓜農不毒鳥、不架鳥網，今天在沙崙農場舉辦「友善環頸雉西瓜」義賣活動，販售經由環頸雉認證過的西瓜（被環頸雉啄過的西瓜），以每顆600元標出（比市價貴3倍），得標鳥友當場剖西瓜分享，大家吃了都直呼「好甜」！

台南鳥會也發起西瓜預購，每斤16元，今年預購量有150多顆，瓜農也捐出十分之一給鳥會做為保育基金，今天吸引200多人參與活動，長榮大學國際交換學生聽說有這樣的活動，就請長榮大學的教職員帶他們來買西瓜。後來還跑去西瓜園幫瓜農採西瓜，因為西瓜很快就賣光，瓜農又回去瓜田裡採了三次。

台南鳥會理事長潘致遠表示，還有高雄屏東等外縣市鳥友響應，在上午9點以前到的鳥友，透過單筒望遠鏡都看到5隻環頸雉，也欣賞到6隻大冠鷲在天空飛翔而過的畫面，這是很難得的，可說是台灣西部平原最容易觀查到環頸雉及猛禽生態的地方。

潘致遠說，選在4月舉辦活動，昰正值環頸雉繁殖季，公鳥為吸引母鳥羽毛顏色特別漂亮，且也不較不怕人，表現出胸糾糾氣昂昂的姿態，環頸雉是台灣特有亞種，鳥友公認最大棲息族群在沙崙農場，主要分布在交通大學分校南、北側，數量可能超過2百隻。往後每年會在西瓜第一季採收期固定舉辦「認養西瓜，守護環頸雉」活動。