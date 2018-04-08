喪親之痛非憂鬱症 超過2個月須警覺

2018-04-08 16:30 中央社 台北8日電



喪親之後的傷痛，常被誤認為憂鬱症；精神科醫師林煜軒說，喪親之後的傷痛是必經過程，也需要時間撫平，但若傷痛超過2個月以上且影響生活作息，親友應多給予關心、陪伴。

台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒表示，喪親是每個人都會經歷的過程，喪親之痛的悲傷有3個階段。第一階段是數小時至數天內，會震驚、麻木感、無法接受；第二階段是數週至6個月內，呈現憂鬱症狀；但人的大腦很神奇，在第三階段，通常是數個月後，回憶起已逝者，腦中總是過去相處的美好時光。

臨床上常見很多人將喪親後的悲傷和憂鬱症混為一談；林煜軒說，失去重要親友的傷慟反應和憂鬱症最大的差別是，「傷慟」的負面情緒有如浪潮，一陣一陣且有起伏；和憂鬱症者整天大部份時間處於情緒低落狀態有所不同。

此外，喪親者的傷慟通常跟死者有關，自尊通常能維持，且仍會有正面情緒，有些人可能會有「尋死」意圖，但也都是希望和死去的人一起離世。憂鬱症者則可能會對事物完全喪失興趣、無法感受到快樂，厭惡自我，集中在想結束自己的生命。

林煜軒指出，喪親後的悲痛反應是正常的狀況，但如果喪親者出現持續性複雜哀慟障礙症，哀慟持續時間超過6個月，且嚴重影響生活、心情空虛、無法接受親人死亡事實、感覺未來毫無意義等，仍要注意是否需要精神健康專業協助。

台灣民俗傳統喪事常會「做七」，林煜軒說，一般來說，喪親後的哀慟反應可以2個月為判斷基準，與做七的49天較接近。如果2個月後仍因傷痛影響正常作息、無法工作等，需要進一步關心，親朋好友應給予支持、陪伴。

同時，他表示，喪親者的心情需要時間撫平，且所需時間長短因人而異。旁人其實不需擔心「什麼時候才能走出來」，或要求要「盡快走出悲傷」。只要多關心，傾聽傷慟者，也可一起聊聊對已逝者的回憶和懷念，都是很好的關心方式。