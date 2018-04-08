影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

相關新聞
影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角2018-04-08 13:12
名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信2018-04-08 12:36
沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了2018-04-08 12:25
名人外貌投影人臉 反思圖像文化2018-04-08 14:51
未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上2018-04-08 14:40
下周油價每公升降0.1元2018-04-08 14:37
空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報2018-04-08 14:02
自行車搭高雄輕軌 只限小摺2018-04-08 13:48
沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事2018-04-08 13:40
不是腦變笨了 是你的肝快爆了！2018-04-08 13:38
沒喝咖啡就頭痛？你上癮了2018-04-08 13:37
救命！老爸中了寶可夢毒2018-04-08 13:35
氣溫逐日回升 周三熱到30度2018-04-08 13:33
沙塵及揚塵 首有測站懸浮微粒日均值紫爆2018-04-08 13:23
神組合！普雷特涅夫率俄羅斯國家管弦、曾宇謙 6月登台2018-04-08 12:59
母嬰親子同室尊重產婦意願 最快7月實施2018-04-08 12:37
今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷2018-04-08 11:54
麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應2018-04-08 11:50
怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來2018-04-08 11:28
心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆2018-04-08 11:22
與死神搶時間 醫界無名英雄體外循環師2018-04-08 11:19
奔波救人卻爽約親友 體循師的苦甜人生2018-04-08 11:19
牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會2018-04-08 10:59
高屏11測站空氣亮橘燈 風速減弱空污難散2018-04-08 09:46
冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴2018-04-08 09:18
媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手2018-04-08 08:38
器捐分秒必爭 盼引進體外灌流機2018-04-07 23:59
無心跳器捐已6例 24病患受惠2018-04-07 23:25
獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個2018-04-07 22:03
獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官2018-04-07 22:03
好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時2018-04-07 20:48
香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋2018-04-07 20:14
宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級2018-04-07 19:24
合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰2018-04-07 19:03
ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備2018-04-07 18:40
周一上班不Blue 明天收心這樣做2018-04-07 18:15
《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年2018-04-07 17:32
麻疹群聚感染趨緩 10疑似案例「都沒事」2018-04-07 17:26
染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報2018-04-07 17:00
熱門文章
香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋2018-04-07 20:14
獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官2018-04-07 22:03
殺破狼周運勢／巨蟹座感情陷入兩難 處女座遠行運佳2018-04-08 00:00
名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信2018-04-08 12:36
舒淇穿LV運動鞋搭大象包 奢華又賣萌和昆凌撞鞋啦2018-04-07 17:33
好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時2018-04-07 20:48
雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天2018-04-08 13:26
沙塵暴來襲 車停戶外成土色2018-04-07 15:55
Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣2018-04-07 18:39
宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級2018-04-07 19:24
獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個2018-04-07 22:03
今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷2018-04-08 11:54
國際油價下跌 台塑化：下週汽柴油各降0.1元2018-04-07 18:03
品牌廚具贈品化打壞行情？美型家電拚轉型2018-04-07 20:02
今日星座運勢／天蠍 正面思考 幸運會靠近2018-04-08 00:00
ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備2018-04-07 18:40
他考12張證照、烘焙奪獎 樂當義廚及世大運志工2018-04-07 23:18
《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年2018-04-07 17:32
跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？2018-04-08 08:45
冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴2018-04-08 09:18
穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋2018-04-08 08:44
沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了2018-04-08 12:25
返工塞車好崩潰 提神、防疲勞靠3法寶2018-04-07 16:26
合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰2018-04-07 19:03
周一上班不Blue 明天收心這樣做2018-04-07 18:15
浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男2018-04-08 08:00
遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力2018-04-08 11:22
復古頭巾就要像莉莉柯林斯這樣 美翻卡地亞派對2018-04-07 15:36
無心跳器捐已6例 24病患受惠2018-04-07 23:25
染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報2018-04-07 17:00
王子領頭跳「上位」 屈臣氏世界健康日邀百人鼓棒有氧2018-04-07 18:38
2018春夏野餐新主張 「無痕野餐」重環保的新時尚2018-04-07 19:47
料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地2018-04-08 08:00
怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來2018-04-08 11:28
美妝蛋玩新招！心心相印兩件裝套組實用又吸睛2018-04-07 19:37
媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手2018-04-08 08:38
漫威迷必Buy！復仇者聯盟限定版可樂 頂好超市獨賣2018-04-07 15:39
有地震！宜蘭南澳4級 列車降速通過2018-04-07 19:29
牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會2018-04-08 10:59
麻疹群聚感染趨緩 10疑似案例「都沒事」2018-04-07 17:26
留言