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影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49聯合報 記者林洧旭╱即時報導

清明連假最後一天，冷氣團減弱，陽光露臉，不少民眾趕緊把握好天氣出遊。氣象局表示，接下來上班日也是一天比一 天熱，周三(11日)高溫可能有30度，而且日夜溫差大，可能高達10度！另外也要提醒中南部民眾，由於風力逐漸減小，擴散條件不佳，也影響到空氣品質，出門最好適時戴上口罩 。

氣象局預報員 林定宜表示：「今天白天之後，隨著冷氣團逐漸地減弱，溫度來講的話，是屬於逐日回升的情形，一直會回升到下禮拜六就是14日，會有另外一波的鋒面接近，14日之前在西半部地區，日夜溫差都是屬於比較大的。」

冷氣團減弱，天氣逐漸回暖，氣象局表示，周三(11日)高溫可能有30度，而且日夜溫...
冷氣團減弱，天氣逐漸回暖，氣象局表示，周三(11日)高溫可能有30度，而且日夜溫差大，可能高達10度。記者 林洧旭／攝影
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冷氣團氣象局高溫
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