未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



民眾趁好天氣帶寵物到戶外走動。聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

大陸冷氣團減弱，氣象局預測顯示，未來一周都是好天氣。

氣象局預報員林定宜今天表示，大陸冷氣團影響至今天清晨為止，白天開始減弱，溫度回升，未來幾天大致上都是穩定天氣，只有東半部地區有零星短暫雨，西半部則是多雲到晴的好天氣。

林定宜表示，未來每天溫度逐日回升，10日之後西半部地區溫度30度以上，南部地區甚至可到32度，不過要特別注意日夜溫差可達10度以上。

林定宜也提醒，西半部地區、金馬地區有局部霧發生，10日一直到14日要特別注意，14日有一波鋒面接近，不過具體影響，還要比較接近時才會知道。