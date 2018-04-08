名人外貌投影人臉 反思圖像文化

2018-04-08 14:51 中央社 台北8日電



法國藝術家司強（Jean SCUDERI）創作「次＆超人類」系列作品，結合人臉、攝影與繪畫技巧，將社會上名人的外表投射在不同人臉上，展現名人對現代人的影響力。

法國藝術家司強舉行「次＆超人類Sub & SurHUMANS」個展，結合兩個不同系列攝影作品，探索形象、社會與身分。

第一個系列中，司強使用臉部彩繪與怪誕妝容，將人們生活中戴著看不見的面具具體化，描繪當代人都戴著假面具生活的社會現象。第二個系列則是將名人的影像投影在模特兒臉上，談論名人對大眾的影響，像是瑪丹娜的造型呈現在許多人的時尚中，貝克漢的新髮型出現在年輕人的頭髮上。

司強認為，「這是一個圖像的時代」，圖像無需解釋，只憑藉圖像，世界各國不同語言的人們可以互相交流、溝通，於是我們生活在無分國界的電影、電視、廣告、網路、卡漫、名人的絢麗生活裡，圖像主宰我們的想法、生活方式及交友。

然而司強也認為，「得來容易的圖像，讓大家只關心表面現象，視覺圖像快速佔領世界，也佔領了個體的思想、觀念和生活，但圖像也可成為一種人類的高級語言，只要掌握新的圖像方式，就可變成豐富人類認識世界和改造世界的能力。」

展覽目的希望為圖像文化找到新的定義，「次 &超人類 Sub & Sur HUMANS 」展，即日起至15日在靜慮藝廊(台北市中正區晉江街124號)展出。