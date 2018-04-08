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空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報

2018-04-08 14:02中央社 台北8日電

受中國大陸沙塵暴影響，昨天全台空氣品質都不佳，外界質疑環保署空氣品質預報慢半拍，環保署今天澄清，3日就已經發布預報，預估6日晚及7日將有中國沙塵暴影響。

昨天全台各地區受中國沙塵暴影響，空氣品質普遍不佳，尤其雲林縣的台西地區更受河川揚塵影響，上午8時，PM10濃度值為626微克/立方公尺；上午10時，空氣品質指標（AQI）更達到褐爆等級，且是最高的500微克/立方公尺。

環保署昨天表示，此次是2012年以來的最嚴重沙塵暴，卻遭外界批評空氣品質預報慢半拍。環保署今天發布新聞稿澄清，3日就已經發布清明連假的空氣品質預報新聞稿，預報6日晚及7日台灣空氣品質將受到中國沙塵影響而惡化。

環保署也強調，環保署每天會發布3次未來3天的空氣品質預報，預報都已一再說明中國沙塵將影響台灣空氣品質，6日晚間更加發新聞稿提醒民眾，各項預報資訊及新聞稿資料都透過環保署公開網頁及環境即時通APP等通知，並無預報慢半拍的情況。

另外，崙背測站6日起就因連線問題沒有數據而遭到環團批評，環保署說明，崙背站數據中斷是因站房電力異常跳脫導致，當天已立刻緊急通知維護人員緊急查修，經聯絡測站所在地點學校協助派員開啟門禁後，維護人員已於7日完成修復，7日下午2時也恢復數據展示。

環保署強調，空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣系統變化快速，仍有較大不確定性，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊及環境即時通APP查詢最新空氣品質變化。

空氣品質
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