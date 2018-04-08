沙塵及揚塵 首有測站懸浮微粒日均值紫爆

2018-04-08 13:23 中央社 台北8日電



環保署監資處處長張順欽今天說，隨大陸冷氣團減弱，中國大陸沙塵影響已逐漸減緩，台西測站昨日受河川揚塵及沙塵影響，是AQI實施以來首次有測站PM10日均值達紫色等級。

昨天受到大陸冷氣團南下帶來的中國沙塵暴影響，全台各地的空氣品質都不好，其中雲林縣的台西地區空氣品質更達到褐爆等級。

環保署今天發布新聞稿指出，根據最新監測資料顯示，中國沙塵影響逐漸減緩，今天上午全國各地空氣品質除金門仍受境外污染影響、高屏地區仍因擴散條件不佳污染物持續累積外，已逐漸恢復正常狀態。

台西測站昨天空氣品質差不佳，上午8時，PM10（懸浮微粒）濃度值為626微克/立方公尺；上午10時，空氣品質指標（AQI）更達到褐爆等級，且是最高的500微克/立方公尺。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽說，主因台西地區風速達到每秒14公尺，接近輕度颱風等級，導致河川揚塵嚴重，再加上中國沙塵暴影響，才導致出現褐爆等級。

張順欽今天告訴中央社記者，台西測站昨天空氣不佳，懸浮微粒的24小時平均濃度也達到非常不健康的紫色等級，過去曾有臭氧濃度達到紫色，但這是首次有測站因懸浮微粒日均值濃度達紫色等級。

雖然沙塵警報解除，環保署也提醒，今天下午起東北風明顯減弱，至13日前大環境風場將逐漸轉為偏東風為主，西半部轉成穩定天氣，擴散條件將變差，且紫外線強、午後臭氧濃度升高，中部以南可能出現橘色至紅色的空氣品質，提醒民眾注意。