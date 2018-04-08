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名醫懷疑外婆失智 12年後家人才信

2018-04-08 12:36聯合報 記者羅真╱即時報導

接受家人失智了，對許多人而言並不容易，即使身為醫師懷疑自己的家人失智，親友也未必...
接受家人失智了，對許多人而言並不容易，即使身為醫師懷疑自己的家人失智，親友也未必相信。 圖／ingimage
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接受家人失智了，對許多人而言並不容易，即使身為醫師懷疑自己的家人失智，親友也未必相信。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱回想，20多年前，外婆個性開始有了相當大的變化。他說，外婆開過麵店，個性獨立、開朗、喜歡助人，十分相信人性的她也很容易被騙錢。但不知怎麼地，她突然出現忌妒、妄想徵狀，懷疑外公暗戀其他女人、跟其他女人約會，有時夜半不睡覺，在房間重新擺放家具、幻想孫子即將來住。

● 個性行為驟變 家人堅持是老化

「一般的老化個性不會變，頂多更堅持、更固執一點點，但失智症不一樣。」方俊凱說，失智症患者不只會出現記憶問題，個性、思想、情緒、言語或行為表達都可能驟變。

當時，方俊凱嘗試問外婆，「剛剛我們去吃了什麼？」、「剛上任的台北市長是誰？」這些外婆理應會回答的問題，發現外婆答錯不少，綜合評估外婆異於以往的行為舉止，他認為外婆可能已是失智症初期，於是向母親與舅舅反映。

但整個家族卻一致堅信，外婆只是一般老化。「當時社會對失智症的認識比現在更少，我雖然已升主治醫師，但在家族中只是晚輩，我說的話並沒有讓家人相信外婆生病了。」

● 外公貼身照顧 感受到伴侶變化

外公是家族中唯一較相信他的人。他的外公、外婆個性都獨立，不習慣與兒孫同住，兩人長期獨自居住在台北中和公寓，因此，外公是外婆最親密的照顧者，能明顯感受到外婆變化。外公私底下找方俊凱，方俊凱隨即開立改善腦循環的藥給外婆，雖然成效有限。

方俊凱的外婆確診失智，已是5年後的事。

2001年9月，納莉颱風席捲台灣，釀成台北市大淹水。平日裡，方俊凱的外公隨時陪伴在外婆身邊，留心她的狀況，但那天，他想到台北市的醫院拿藥，礙於風強雨大，只好獨留外婆一人在家中。

● 外婆走失跌倒 家人終於接受失智

未料，一個多小時後，外公約莫上午11點回到家，發現外婆不見了，心慌的他立刻報案，也請親友協尋。

方俊凱還記得，當天在淡水馬偕醫院門診中接到外公電話，雖心急如焚，但仍得先將工作做完。門診結束後已是傍晚時分，他開車到處晃卻遍尋不著。直到晚上7、8點，接到警局報案，外婆在永和耕莘醫院急診室。

原來，那天上午外婆上了公車，哪都不熟悉的她一站搭過一站，直到看見一個似曾相識的地方、急忙下車，但在大雨中不慎滑倒，釀成腰椎粉碎性骨折，一跌不起，被緊急送往急診。

也就在這個時候，家人才願意相信，外婆真的失智了。

● 79歲失智後 照護長達12年

「確診失智後，家族討論最多的問題是：在什麼地方照顧？錢該怎麼辦？」方俊凱說，外公與外婆感情好，捨不得外婆獨自去安養中心，因此跟著外婆到安養中心同住。

過去擔任公務員的外公有筆退休金，但不足以支應至安養中心長住，因此部分費用便由兒孫分攤，因每個人經濟狀況不同，外婆病情一直變化，需要也改變，家族內必須不斷溝通、磨合。

方俊凱在外婆79歲那年懷疑她失智，外婆91歲過世，足足12年。方俊凱說，這樣的照顧時間在當時算是長了，顯見照顧得不錯。

方俊凱想提醒大家，失智症是不可逆的疾病，一有懷疑一定要及早求醫，藉由適當的藥物與非藥物治療，延緩惡化，家族也能及早對患者後續照顧規畫準備。

他想提醒照顧者，可在醫院、失智症協會等單位多多詢問資源，現在有許多資源能提供照顧上的協助，千萬不要一個人苦惱，用孝順、不孝順的簡單框架綑綁自己。

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