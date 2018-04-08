母嬰親子同室尊重產婦意願 最快7月實施

2018-04-08 12:37 中央社 台北8日電



母嬰親善親子同室政策屢受詬病，國健署規劃修訂母嬰親善醫療院所認證基準，研擬將親子同室從必要項目改成加分項目，尊重產婦母乳自主性意願，最快7月可上路。

響應世界衛生組織（WHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）的母乳哺育策略，衛生福利部國民健康署自民國90年開始推動母嬰親善醫療院所認證制度，教導產婦哺餵母乳，且實施24小時母嬰同室，希望提升母乳哺育率。

不過，近年愈來愈多新手媽媽發出「怒吼」，認為24小時母嬰同室根本無法得到充足休息。台灣女人連線在106年進行生育議題問卷調查，也發現70%以上的女性認為母嬰同室的時間應該由產婦決定，而非硬性規定。

國健署在106年11月27日舉行專家會議，檢討現行母嬰親善政策。國健署簡任技正陳麗娟日前受訪表示，與會的專家都支持母乳哺育政策，但執行面確實需要檢討，應提供產婦完整哺餵知識和技巧，且要尊重產婦母乳自主性的選擇意願，意即產婦在獲得充足資訊後，決定是否母嬰同室，應予以尊重。

陳麗娟說，目前針對母嬰親善政策做一些檢討，研擬要將目前列為評鑑必要項目的「親子同室」改列為加分項目，原親子同室的評鑑分數改為產前提供充分資訊、嬰幼兒事故傷害防治（如安全座椅）及嬰幼兒認知發展（如親子共讀）。

國健署預計在今年6月底前提出母嬰親善醫療院所認證基準修正版本，並找醫療院所試評，最快7月可以全面上路。

陳麗娟表示，哺餵母乳對媽媽和孩子都有好處，實證資料也顯示，親子同室與母嬰早期肌膚接觸能有效提高純母乳哺育率並可延長母乳哺餵期間，未來會讓母嬰親善政策執行更有彈性。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照今天受訪表示，現行母嬰親善認證因要求母嬰要24小時同室，定義很嚴格，導致醫護為了達成評鑑標準，無形造成產婦壓力；修正版本若是將母嬰同室改列為加分項目，一定能改善現狀。

不過，黃閔照說，新版的認證基準還要開會討論，現行母嬰同室政策其實也加重護理人員負擔，當嬰兒放在病房，護理人員等同照顧媽媽，又要照顧孩子，希望政府在考量人力時能增設母乳師或專責產婦哺餵教育的護理師，可做產前母乳衛教、產後哺育教育，讓產婦餵母乳更輕鬆。

婦產科醫師、國際認證泌乳顧問陳鈺萍受訪時說，很多人對親子同室有迷思，認為親子同室媽媽就得不到休息。但媽媽會不會累，取決於有沒有足夠的支持，有沒有人照顧這對母嬰，而不是媽媽除了要哺餵，還要做其他的事情。

陳鈺萍說，餵母乳本來就是不分晝夜，媽媽跟孩子會透過餵母乳生理同步，媽媽一邊餵可以一邊睡覺，並非一覺到天亮才是好品質。哺餵母乳的知識和技巧應從產前就要教育，應有專業泌乳資源提供媽媽足夠的支持。