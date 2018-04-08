沒喝咖啡就頭痛? 小心你上癮了

2018-04-08 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



不少人有喝咖啡的習慣，醫師指出，若每天攝取的咖啡因含量超過200毫克，且連續使用兩週以上，一減少或停止攝取咖啡因，24小時內經常會發生咖啡因戒斷性頭痛。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓說明，腦部神經系統內有許多受體，會接受物質帶來的訊息，對細胞產生影響，以咖啡因來說，能促進腦部釋放讓精神較佳的神經傳統物質，能刺激交感神經，另還有有止痛效果，坊間或醫院的止痛藥成分也包含咖啡因。

她說，若持續每天給予咖啡因的刺激，一停用將產生戒斷反應，主要症狀是雙側或搏動性頭痛、精神不濟、全身疲勞、嗜睡、疲勞、心情沮喪、缺乏動力、無法專注工作、肌肉痠痛無力等。

黃婷毓表示，據統計，約有半數的人，若每天攝取的咖啡因含量超過200毫克，且連續使用兩週以上，一減少或停止攝取咖啡因，24小時內經常會發生咖啡因戒斷性頭痛。症狀急性發作時，攝取約100毫克的咖啡因，一小時內就能緩解頭痛；也可小睡片刻，或用薄荷油稍作頭部按摩。長期而言，應逐步減少咖啡因的攝取。

黃婷毓說，市售咖啡的咖啡因含量不同，購買前可加以留心，建議每日攝取量別超200毫克，少數對咖啡因敏感或易發生戒斷症狀的人宜再減量，每日攝取量別超過100毫克。