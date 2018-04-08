麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台灣虎航空服員麻疹確診，台灣虎航表示，職務派遣屬合理，即刻起不再對相關報導回應。圖／本報資料照片 分享 facebook 一名男性3月赴泰國旅遊，染上麻疹後，又搭乘台灣虎航前往沖繩旅遊，造成群聚感染，台灣虎航空服員麻疹確診，被指未依規定落實檢疫防疫。對此，台灣虎航表示，職務派遣應屬合理，日前已將此案向社會大眾說明，自即刻起不再對相關報導回應，以避免繼續浪費社會資源。

台灣虎航今天表示，對該案中的首例麻疹個案經過，7日聲明稿已詳盡說明，且經查相關規定，並無「組員發燒隔日不能執勤」的要求，況且該員於4月2日出勤前，未發燒、未出疹，台灣虎航對該員進行職務派遣，應屬合理。

台灣虎航說，考量已將此案向社會大眾詳盡說明，自即刻起不再對相關報導回應，以避免繼續浪費社會資源。

台灣虎航7日表示，受感染的空服員症狀出現後，隨即多次就醫，但都被診斷為感冒，直至4月2日再次就診，醫生判斷有疑似症狀出現後隨即隔離，台灣虎航未再給予該名疑似受感染同仁任何派遣任務。

台灣虎航強調，台灣虎航雖為一家小航空公司、低成本航空公司，但是對於飛安、旅客衛生安全及企業社會責任等方面，絕不妥協，且視為企業營運的重要根基。儘管如此，對此次事件造成社會大眾對搭乘台灣虎航的擔憂及不安，台灣虎航亦在此致上最大的歉意。