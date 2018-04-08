怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



做乳房攝影要「壓胸」，不少女性難以克服心理障礙，放射師操作前得溫柔衛教，幫助婆婆媽媽們放鬆心情。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 乳癌高居女性癌症發生率首位，但全台乳癌篩檢率卻僅39%，醫師認為與女性害羞、怕痛有關。為降低心理恐懼，高雄市立民生醫院推出「婆媽揪團」，3、4人一起預約乳房攝影，就安排專屬時段衛教、受檢，不用單槍匹馬面對冷冰冰的機器。預約電話07-7511131分機5105。

民生醫院放射室副主任趙子瑩表示，臨床上發現，婆婆媽媽們對於得寬衣解帶照乳房超音波常感到害羞，尤其是要「壓胸」的乳房攝影，更是望之卻步。該院推動「婆媽揪團」行之有年，45歲以上受檢者兩年後回診率達8、9成。

國健署提供45歲至69歲女性每兩年一次乳房攝影，但2016年統計，符合篩檢資格卻沒做篩檢者，人數高達160萬人，包括公部門和承接乳癌篩檢業務的醫院團隊，無不絞盡腦汁鼓勵婆婆媽媽們來做乳房攝影。

趙子瑩說，「婆媽揪團」的靈感來自姊妹淘喜歡相約聚會，若能共同在單獨空間內更衣、受檢前聽衛教、一起等候好友檢查，應該可減少受檢者單槍匹馬到醫院做乳房攝影的恐懼感。

此外，目前各醫院的放射師團隊，一律都安排女性放射師來操作乳房攝影，放射師會依受檢者年齡、胸骨是否突出、乳房脂肪及肌群分布狀況，說明受檢者可能會出現的疼痛狀況，透過受檢前的鼓勵及心理建設，讓婆媽們不再怕怕。