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心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆

2018-04-08 11:22中央社 台北8日電

台灣發展心臟外科手術初期，死亡率居高不下。直到30多年前，一群體外循環師抱著厚厚的英文字典苦學，和台灣心臟外科、麻醉科醫師共同精進心臟手術，挽救無數生命。

博仁醫院心臟外科主任蘇上豪在他的著作「鐵與血之歌」中曾寫到，在心臟外科手術的演進中，最難的莫過於要找出方法，讓心臟暫時停止跳動，呈現靜止、柔軟的狀態，手術才能順利進行，在這段時間，必須由機器取代它的功能，源源不斷提供身體「充氧血」，維持身體正常運作。

早在19世紀，科學家們就絞盡腦汁，要利用充氧血灌注離體的器官以延續活力，1812年法國學者更嘗試將一隻兔子砍頭，利用其他兔子動脈的充氧血灌注這顆離體的頭，卻因為沒有合適的「抗擬血劑」而失敗。

科學家歷經百年嘗試，不僅找到可以阻抗血液凝固的肝素（heparin），也逐步研發出現今使用的人工心肺機及葉克膜，讓患者的心肺功能可以暫時停止，成為沒有搏動的「無血」狀態。

體外循環師正是負責操控機器，維持患者生命的重要角色，避免患者因體外循環引起流血不止、灌流不足造成的中風、肝腎衰竭等嚴重併發症。

隨醫療科技進步、人口老化，心臟血管手術已漸趨普及，但外人不知道的是，早在台灣心臟手術還不純熟的年代，心臟外科、麻醉科醫師和體循師不知背負多少患者的性命和壓力，一路把心臟外科帶到今天的境界。

台灣心臟外科研究發展協會成員、台安醫院心臟血管外科主任袁明琦告訴中央社記者，40年前的台灣，有的寶寶一出生就有先天性心臟發育不良，成年人也常因風濕性心臟病導致心臟衰竭或是發生心肌梗塞，一旦犯病，不是沒錢治療就是沒法治療。

心臟疾病攸關患者生死，但在台灣醫療史上，心臟外科卻是相當「年輕」的科別。

早年因心臟手術死亡率居高不下，一聽到要動心臟手術，患者和家人的心情就如同面臨生離死別，心臟手術若能成功，真的是難能可貴的「意外」，醫護人員雖承受極大壓力，但也只能硬著頭皮做下去。

袁明琦笑說，在早期醫界，外科是最熱門的科別，「能開刀的醫師是神一般的存在」，因此神經外科、一般外科、骨科都是熱門科別，卻很少有人想去挑戰失敗率極高的心臟外科，因此接受心臟外科訓練的醫師大多是被長官指派去的。

一場心臟手術中，掌握患者性命的醫療人員，除了主刀醫師以外，還有無名英雄-體外循環師，他們就像駕駛艙中的副駕駛，病人能夠手術成功救命，體循師功不可沒。

早年台灣根本沒有所謂的體循師，但沒有體循師操作人工心肺機，手術幾乎不可能成功，因此台大醫院、台北榮民總醫院等單位分別從放射、醫技、護理等部門找人，送到國外受訓1個多月，這群人便是台灣第一批體循師。

袁明琦說，他曾聽老一輩分享，當時不像現在幾乎人人都懂英文、可用網路即時翻譯，那批體循師可是整天抱著厚厚的英語字典，向外國專家學習各種體循知識、研究人工心肺機用法，從動物實驗開始嘗試，奠定台灣的體循基礎，傳承至今。

● 心臟手術關鍵時刻 體循師既是助手又是援手

究竟有哪些手術需要有體循師在旁才能進行、他們又扮演哪些角色？袁明琦說，像是常見的心肌梗塞、血管動脈剝離，甚至是寶寶的心臟手術都需要體循師共同完成。

一般來說，心臟外科手術至少要花上3、4小時，最久長達10至20小時，整個過程中體循師都得全神貫注，先將患者血液引流到體外，由人工心肺機取代心臟及肺臟，這時心臟才能在低溫下停止跳動，由醫師接手進行手術。

手術過程中，體循師要時刻注意患者身體的酸鹼度、血壓、紅血球狀況，避免血液凝固，同時掌握時間提醒醫師停下手術，往麻痺的心臟裡灌入保護液維持心臟健康，「要是哪個環節出錯，這個患者可能就回不來了」。

「體循師是我的恩師」袁明琦說，以前他在接受心臟外科醫師培訓時，幾乎有一半的臨床知識是資深體循師教他的，體循師就像是心臟外科的第二隻手、第二雙眼，隨時緊盯患者的身體狀況，面臨緊急狀況時也會要求醫師停下手術，重新建立血液循環。

直到完成手術、準備讓心臟跳回來時，「成敗就在那一剎那」，如果病人心臟成功跳回來，醫師、體循師都會有種鬆口氣的感覺，但要是沒跳回來或發現手術沒做好，體循師就得在第一時間建立體外循環，抗壓力不可小覷。

● 被體制忽視的小人物 體循師貢獻在基層

「這些年來，台灣成就很多心臟外科醫師，但是大家都忘記體循師了」袁明琦感嘆，以一天8小時工作時間來算，一家醫院至少要養2至3名體循師才能符合24小時待命規定，但實際上很多醫院只有一名體循師，加上半夜是心肌梗塞發病高峰，體循師不僅得隨傳隨到，一旦遇上重大手術（俗稱「大刀」）也只好無限加班。

此外，體循師雖然要具備14類國考醫事人員資格才能受訓，但受訓後也只有體外循環技術學會發給的證書，沒有其他正式證照，其身分和地位也未被醫界重視，明明救人無數，卻永遠只是一名技術人員，領著和護理人員相當的薪水。

袁明琦說，他的恩師曾在台北榮總當了35年體循師，是院內第一批體循人員，那時人力不比現在，三不五時就會被叫回醫院支援手術，每當半夜家中電話、BBCall（呼叫器）大響，全家人都會從睡夢中驚醒，他顧不得睏、安撫不了哭鬧中的孩子，只能趕緊回撥電話、飆車到醫院，搞得全家人都相當崩潰。

心酸的是，當那名體循師同期的朋友，紛紛從技術人員晉升為技師時，他卻始終是最基層的技術人員，他付出一生努力救人，專業和貢獻卻難被外界肯定，也是不為人知的辛酸面。

手術患者醫師
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