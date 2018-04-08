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奔波救人卻爽約親友 體循師的苦甜人生

2018-04-08 11:19中央社 台北8日電

全台200多名體外循環師，每年奔走於上萬台手術之間，操作人工心肺機維持患者生命。他們經常爽約朋友、被迫餓肚子，卻甘之如飴，更體悟了「珍惜擁有的一切，比什麼都重要」。

今年44歲的孫議德在心臟加護病房當了19年護理師，對體循師工作相當熟悉，在一次因緣際會下開始受訓，2年後投入體循師工作。

一開始，他在一間地方的小醫院擔任院內唯一一名體循師，必須365天隨時待命，除非醫師放假、他才放假，但看著病人在一次次手術中恢復健康，更體認到這份工作肩負的使命感。

今年47歲的劉美杏是手術室的資深護理師，10年前因為手術室開出一名體循師的職缺，她義無反顧地栽進體循的世界。

「當時所有主治醫師都叫我千萬不要去」她笑說，很多人告訴她，女生有生理期、情緒起伏比較大，體力也不如男生，要勝任體循師的工作非常辛苦，但她仍決定踏出舒適圈。

最後也證實這個決定再正確不過，自從當了體循師以後，她的人生眼界、對生命的體悟，從此有了巨大轉變。

孫議德和劉美杏接受中央社記者採訪的這天下午，在台北榮民總醫院服務的兩人，剛剛結束將近8小時的手術工作，穿著綠色手術服、頭戴綠色手術帽，略顯疲態。

但一提起他們熱愛的體循工作，彷彿所有疲勞都瞬間消失，問他們是否曾經後悔走上體循師的道路，兩人異口同聲地說：「從來沒有」。

● 體循師出手 讓病人心跳從停止到恢復

在心臟外科手術中，體循師負責將病人心臟停止跳動，以便醫師進行手術，並且以人工心肺機維持病人生命，全台每年約7000台心臟手術、2000人次使用葉克膜以及1萬多台血管類手術，都少不了體循師。

「體循師的每個動作，都攸關病人生命安全」，因此責任感絕對是體循師最必備的特質，孫議德說，畢竟心臟手術經常一開就是7、8小時，不可能下班時間到了就拍拍屁股走人，面對緊急事件時，也得犧牲和家人相處的時間，趕到醫院救人。

此外，在手術室中，體循師面對的是冷冰冰的人工心肺機，當機器突然無預警大響，體循師必須在極短時間內冷靜下來、找尋可能原因，立即穩定病人的身體狀況，不容一次差錯，抗壓性的重要程度不言而喻。

劉美杏形容，體循師就像是手術中的飛行員，裝上、脫離心肺機都是最危險的時刻，而且手術前必須先做足準備工作，根據病情擬定計畫，即便每天開一樣的刀，每個病人的狀況卻大不相同，直到手術完畢、病人心臟恢復跳動，才算是「安全降落」。

此外，台灣的體循師教育屬於「師徒制」，不像醫師有一套完整的教育系統，孫議德說，想成為體循師的醫事人員在體循技術學會接受2年基本訓練後，雖然對體循工作已有基本認識，但解決問題的能力還是得靠工作、交流，慢慢累積。

孫議德強調，面對同樣一位病人，卻因每個人看待事情的角度不同，10個體循師可能有10種解決問題的方法，就像在打電動，每個病人都是不同的關卡，破關的每一步都得步步為營。

● 手術考驗耐力及應變 體循師全程緊盯

「體循師算是看天吃飯的工作」劉美杏說，每當天氣變化大或遇上流感季，需要手術、裝葉克膜的患者就會大增，經常剛下刀才踏進家門，又接到醫院打來的求救電話。

一次心臟手術平均8小時，要是體循師肚子餓、想上廁所，只有一個字「忍」，劉美杏說，患者接上心肺機後，他們必須時刻緊盯，短短30秒不注意就可能害患者丟命，為了避免想上廁所、肚子餓，她在進手術室前盡可能不吃東西也不喝水，寧可餓也不可鬆懈。

除此之外，體循師更是朋友和家人眼中的「爽約大王」，孫議德、劉美杏都有相同經驗，好幾次答應朋友一起吃飯，誰知才剛踏出醫院就接到緊急手術通知，還曾約吃麻辣火鍋，只吃了一口泡麵就被叫回醫院，兩人無奈笑稱「救的人變多，朋友卻變少了」。

「這工作辛苦歸辛苦，但每當救活一個病人，就覺得人生又往前邁進了一步」劉美杏說，有些病人到院時情況明明很差，卻能在自己手中好起來，除了獲得醫師的信任外，救人的快樂和成就感更是無價，所有的疲憊也都值得了。

相反地，她也曾花了整晚時間替病人急救，最後仍回天乏術，一走出病房看到病人的妻子和孩子抱頭痛哭，眼睜睜看著一個家庭就此被拆散，也會有深深的無力感。

整天進出手術房，看盡生離死別，讓兩人對人生有了全新體悟，更加珍惜人與人之間的緣份，雖然體循師的薪水並不多，但孫議德感嘆「生死看多了，什麼事都是小事」，珍惜現在擁有的一切，比什麼都重要。

手術醫師患者
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