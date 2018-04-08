與死神搶時間 醫界無名英雄體外循環師

2018-04-08 11:19 中央社 台北8日電



在繁忙的醫院，有一群人隨時穿梭手術室和加護病房，趕在病人心臟停止前裝上人工心肺機，與死神搶時間，卻很少有人聽過他們，這群救命團隊中的關鍵人物正是「體外循環師」。

你可能沒聽過「體外循環師」，但你一定聽過他們的最佳搭檔「葉克膜」。

有「葉醫師」之稱的葉克膜在1994年由台大醫院引進台灣，它並不是一位醫師、也不是一片膜，而是一台較為輕便的人工心肺機，在病人的心肺功能因生病面臨罷工時，代替心臟與肺臟維持人體運作，撐過人體狀況最差的危險期。

在2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情中、2015年到2016年的流感疫情、以及八仙塵爆事件，葉克膜的出場，救了無數心肺衰竭病患的寶貴生命。

在醫院裡唯一能操作葉克膜的專業人員就是體循師；此外，在進行心臟手術時，體循師更是手術室中不可或缺的要角。

執業26年的中華民國體外循環技術學會理事長周岳廷說，每當要進行心臟手術前，麻醉師會先到手術室替患者麻醉，並由體循師接手替病人接上人工心肺機，灌注心肌保護液，讓心臟暫時停止跳動，醫師才能安心修補心臟，手術完成後，再讓心臟恢復跳動。

手術進行過程中，體循師可是一刻也閒不下來，他們不僅要管理心肺機、確保患者體內電解質平衡、避免血液在心肺機中凝固、隨時補充紅血球、監控患者血壓等等，還得隨時因應各種緊急狀況。

● 一年7000台心臟手術 220名體循師全包辦

全台每年約有7000台心臟手術、2000人次使用葉克膜，都得由體循師親自操作，另有1.5萬至2萬台血管類手術需要體循師協助，重要性可見一斑，但令人不敢置信的是，全台體循師執業人數僅有約220人。

周岳廷說，全台約有79家醫院可以施行心臟手術，其中有13家連一名體循師都沒有，每當要開刀就得從其他醫院調派體循師前來支援，另外66家醫院中，很多整家醫院只有一名體循師，即便下班仍得24小時、365天待命，只要一通電話，就得在30分鐘內趕到醫院。

「體循師做的每個動作，都是在和死神搶時間」他說，體循師工作時必須全神貫注，一刻也無法分心，早年人手不足時，經常面臨身體累到不行，卻沒人能來接替的窘境，他也只能咬牙苦撐。

周岳廷也感嘆，除非哪天有體循師因過勞暴斃，才能讓外界注意到體循師的困境。

● 搶救垂危流感病患 體循師調度葉克膜建功

2016年過年前，流感疫情爆嚴峻，由於2015至2016年流感季共有1423例流感併發重症病例，比前一個流感季增加近6.7倍，大量患者因肺衰竭必須靠著葉克膜維持心肺系統，導致葉克膜一機難求，調度也陷入瓶頸。

周岳廷說，葉克膜本來就不是每間醫院都有，一台高達新台幣上百萬元，醫院也怕借出後機器壞掉，或是院內要用卻沒得用，當時體循學會和政府緊急建立調度平台，要求體循師每天回報裝置葉克膜人數及使用情況，由衛生福利部統一調度機器，挽救無數患者性命。

體循師在醫療體系中的重要性不言而喻，但究竟哪些人能成為體循師，又得經過哪些訓練呢？

周岳廷解釋，通過專門職業及技術人員高等考試的14類醫事人員都可以加入體外循環技術學會，包括醫師、護理師、放射師等，必須在1年內學習血液動力學、體外循環課程、葉克膜基礎課程了解基本學理，並且到醫院受訓半年以上，直到可以獨自運作50台心肺機後，才可以報考取得體循師執照，成為獨當一面的體循師。

● 體循師7成護理師出身 加班成常態

目前體循師中有7成是護理師，就連周岳廷也是護士出身，26年前他在主管介紹下受訓成為體循師。他笑說，以前他是個看到血就會暈倒的人，第一次進手術室看到血淋淋的心臟，差點嚇暈，後來才漸漸習慣。

周岳廷說，早年體循師人數少、工作負荷量大，他曾經一晚裝5台葉克膜，還曾24小時沒闔眼、連續跟了3場心臟手術，一年加班時數多達500小時，也有其他體循師朋友整整在開刀房裡待了2天，真的累到不行睡著，醫生也很無奈，只好趕緊叫醒他。

他感嘆，很多體循師長期生活在高壓環境下，病人狀況穩定就沒事，若病人狀況不好，體循師可能被詢問是否沒調整好心肺機，但即便如此，救人帶來的成就感仍給了他持續做下去的力量。

周岳廷說，這26年來遇過形形色色的患者，很多人看似救不活，最後卻因一台心肺機度過難關，讓他學會尊重生命，也把每條救回的性命視為奇蹟，感嘆「這份工作，真的是做功德吧!」