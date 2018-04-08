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牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59聯合報 記者趙容萱╱即時報導

牙醫羅界山（左）與同是牙醫的妻子（中）等人，帶著治療設備，到高姓老兵的家，提供居...
牙醫羅界山（左）與同是牙醫的妻子（中）等人，帶著治療設備，到高姓老兵的家，提供居家醫療。記者趙容萱／攝影
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開國內身心障礙牙科治療先河的台中市牙醫師公會前理事長羅界山，因很多老病患就醫困難，滿口爛牙，影響進食，健康惡化，趁休診和同是牙醫的妻子提供病患居家醫療，兒子充當司機兼助理，三人帶著重達廿多公斤器械前往，被病患形容是「拖著行李箱的醫師」，88歲高姓老榮民原本滿口爛牙，因居家醫療，風光參加70年同學會。

羅界山說，居家醫療時間長，顧及到診所病患，多半利用休診時前往，牙醫因器械多，最常遇到沒有電梯的公寓，要扛器械上樓，也有的病患住得偏遠，連導航都找不到，可能一天服務二到三人，若換算健保點值「虧本」，很多醫師為了服務老病患，沒有收取交通費。

羅界山舉例，27歲蘇姓腦麻病患家住雲林偏鄉，住家附近沒有牙科診所，從小就是他的病患，現在蘇爸爸老了，也抱不動了，就醫更不便，如今也是他居家醫療對象。

高姓老榮民的家屬說，因住家老舊，加上離牙醫診所遠，就醫中途要多次扛輪椅，加上路面不平，家屬累，老人家也累得受不了，老人家滿口爛牙，連吃東西喊疼。

羅界山說，他投入身心障礙牙科多年，身障者易躁動，因此動作要快。第一次為高姓老榮民居家醫療，他和妻子協力打開器械箱，為老榮總洗牙、塗氟，很快就做完療程，老榮民驚訝地摸著牙齒問「不影響吃東西吧？」還分享將參加來台70年的「東北長春學生教召總隊」同學會，擔心牙口不好，無法出席。

羅界山指出，老榮民後排牙齒經治療不影響進食，但前排牙齒有缺齒，影響門面，他在二度居家治療時，為老榮民裝上前排假牙，讓老榮民可以如願參加同學會，老榮民裝上前排假牙後，開心地說「這下可以風光參加同學會了」。

高姓老兵（左）接受牙醫羅界山（右）居家治療後，終於可以參加同學會了，開心露齒展笑...
高姓老兵（左）接受牙醫羅界山（右）居家治療後，終於可以參加同學會了，開心露齒展笑顏。圖／羅界山提供
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高姓老兵在牙醫羅界山二度家治療後，終於可以參加同學會了，開心露齒展笑顏。圖／羅界...
高姓老兵在牙醫羅界山二度家治療後，終於可以參加同學會了，開心露齒展笑顏。圖／羅界山提供
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牙醫羅界山（右）與同是牙醫的妻子（左）在高姓老兵（中）家中，為高姓老兵洗牙、診治...
牙醫羅界山（右）與同是牙醫的妻子（左）在高姓老兵（中）家中，為高姓老兵洗牙、診治。記者趙容萱／攝影
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高姓老兵（左）接受牙醫羅界山（右）居家醫療後，終於可以參加同學會了，開心露齒展笑...
高姓老兵（左）接受牙醫羅界山（右）居家醫療後，終於可以參加同學會了，開心露齒展笑顏。圖／羅界山提供
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榮民牙醫牙齒
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