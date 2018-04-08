不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38 聯合晚報 許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事



老婆：「老公，怎麼那麼久沒看你皺眉頭了？」老公一向喜歡皺眉頭。

老公：「因為已經變豬頭了！」

變成豬頭，就呆頭呆腦，雖然笨，但也不會諸事煩惱傷神了！

好好的人會變笨，一定是有原因的。例如腦部外傷，或腦部長了瘤，或大腦退化。

對老人家而言，失智是最常見變笨的原因，當然失智本身有很多原因，可能是腦血管障礙，或腦袋長了東西，最常的原因是阿滋海默症，原因不明，與類澱粉物質沈積於腦部有關。許多名人後來都得到此症，例如前美國總統雷根、英國柴契爾夫人都罹患此症。

肝不好，體內的毒素尤其是氨無法排出體外，積在腦內，抑制腦細胞的活性，人就會變得阿達阿達、智力減退，人格改變，甚至日夜顛倒。最後不醒人事，醫學上稱為肝昏迷。

會使一個好好的人阿達阿達，不會皺眉頭，答不對題判若兩人，通常是肝傷得很厲害了，例如猛暴性肝炎，或肝硬化末期或肝癌末期。因此，清明掃墓，家族聚會之際，要注意關懐身邊的家人，是否身心健康，是否有言談乖異，或舉止失常的地方，就要帶他好好求醫診斷一番，這才是慎終追遠的另一種深層意義。

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