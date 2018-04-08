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沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事

2018-04-08 13:40聯合晚報 彭宣雅

今年以來因為氣候穩定，中部洋蔥產地與高屏地區洋蔥產季重疊，導致洋蔥大生產，一時間消化不完。洋蔥是非常好的居家食材，不論是便當菜，煎煮炒炸都很適合，洋蔥的營養豐富，釋放的甜味和其他海鮮與肉片搭配起來非常對味，在洋蔥盛產的季節，消費者可以多多選用採購。

農委會農糧署主秘翁震炘表示，每年的2月到4月是洋蔥的季節，台灣洋蔥辛辣，煮起來肉質柔軟且具有甜味，不論是生吃，或者煮咖哩、燉牛肉、番茄蔬菜湯都少不了它，可以說是家庭必備、百搭食材。

他表示，天氣漸漸轉暖，洋蔥做成涼拌非常開胃，只要先把生洋蔥切絲，泡在冷水中2至3分鐘降低辛辣感，換水放入冰箱十多分鐘後冰鎮取出，加上和風醬，撒上芝麻，一道開胃菜就可上桌。一般民眾選購時，要選外表乾燥、帶有光澤、拿起來具有紮實感，無病蟲害及腐爛的洋蔥為佳。

一般家庭的便當菜，洋蔥也是好幫手，洋蔥可以炒蛋、炒肉片，隔夜蒸便當也不怕變黃、變了味，破壞了便當的美味，洋蔥煮過以後，味道偏甜，非常受到小朋友喜愛；如果有時間洋蔥做成美式洋蔥圈，更是零嘴點心的第一首選。

榮新診所營養師李婉萍表示，洋蔥有豐富的維生素C、鉀、鈣、磷的含量豐富；特殊的辛辣味和揮發性油，含硫化合物與硒等抗氧化物質，被認為能夠殺菌，有助增強免疫力，促進腸胃蠕動，是非常好的健康食材。

和風洋蔥沙拉

和風洋蔥沙拉 照片／農糧署提供
和風洋蔥沙拉 照片／農糧署提供
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材料：洋蔥一顆、柴魚片少許、紅糖少許、黑白芝麻少許、香油少許、鹽少許、白醋

作法：

1 洋蔥切絲，泡在冷開水中2至3分鐘，然後再換水，連同水放進冰箱。

2.先將芝麻醬、花生粉和香油混合攪拌均勻，再和其他調味料混合拌勻後，撒在洋蔥絲上即可。

洋蔥鑲肉

洋蔥鑲肉 照片／農糧署提供
洋蔥鑲肉 照片／農糧署提供
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材料：洋蔥2個、五花肉100公克、雞胸肉100公克、蝦仁8個、蛋白1份、雞粉少許、胡椒粉少許、米酒少許、鹽巴少許

作法：

1. 洋蔥去皮及頭尾，對切後將中間挖空至剩兩層厚度的碗狀備用。

2. 五花肉、雞胸肉、蝦仁及取出的洋蔥都切碎成泥，加入蛋白、雞粉、胡椒粉、米酒、鹽巴拌勻後，慢慢加入高湯拌至肉泥完全吸收湯汁止。

3. 將肉泥塞進碗狀洋蔥，以白果、枸杞裝飾，蒸30分鐘即可。

洋蔥鮪魚三明治

洋蔥鮪魚三明治 照片／農糧署提供
洋蔥鮪魚三明治 照片／農糧署提供
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材料：水煮鮪魚罐頭1罐、洋蔥半個、小黃瓜1條、吐司1/4條、黑胡椒粗粒少許、沙拉醬適量

作法：

1. 小黃瓜洗淨擦乾並切碎備用。

2. 洋蔥切碎末，置大盤，以強微波3分鐘去除辛辣味。

3. 取一深容器，將鮪魚肉、洋蔥末、小黃瓜碎及沙拉醬充分拌勻，再撒上胡椒粉，平鋪於吐司上即可。

食譜／農糧署提供

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