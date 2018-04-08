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沒喝咖啡就頭痛？你上癮了

2018-04-08 13:37聯合晚報 整理／記者羅真

咖啡豆在高溫烘焙過程中，會產生具有致癌疑慮的化學物質丙烯醯胺（acrylamid...
咖啡豆在高溫烘焙過程中，會產生具有致癌疑慮的化學物質丙烯醯胺（acrylamide）。 聯合報系資料照片
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Q：一放假就頭痛、疲勞、心情沮喪，是因為沒喝咖啡

A：有可能。

腦部神經系統內有許多受體，會接受物質帶來的訊息，對細胞產生影響，以咖啡因來說，能促進腦部釋放讓精神較佳的神經傳統物質，能刺激交感神經，另還有止痛效果，坊間或醫院的止痛藥成分也包含咖啡因。若持續每天給予咖啡因的刺激，一停用將產生戒斷反應，主要症狀是雙側或搏動性頭痛、精神不濟、全身疲勞、嗜睡、疲勞、心情沮喪、缺乏動力、無法專注工作、肌肉痠痛無力等。

據統計，約有半數的人，若每天攝取的咖啡因含量超過200毫克，一天兩杯超商中杯拿鐵或美式咖啡就可能超量，且連續使用兩周以上，一減少或停止攝取咖啡因，24小時內經常會發生咖啡因戒斷性頭痛。

如果產生戒斷性症狀急性發作時，攝取約100毫克的咖啡因，一小時內就能緩解頭痛；也可小睡片刻，或用薄荷油稍作頭部按摩。長期而言，應逐步減少咖啡因的攝取。

市售咖啡的咖啡因含量不同，購買前可加以留心，建議每日攝取量別超過200毫克，少數對咖啡因敏感或易發生戒斷症狀的人宜再減量，每日攝取量別超過100毫克。

若每日咖啡因攝取量超過500至600毫克，可能帶來健康危害，包括血壓與心跳加速，提升心血管疾病風險；增加胃酸，提升胃食道逆流、潰瘍的風險；增加壓力賀爾蒙的釋放，導致失眠、焦慮、緊張等。

諮詢專家／書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓

咖啡頭痛失眠
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