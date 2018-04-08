救命！老爸中了寶可夢毒

長輩沉迷網路遊戲廢寢忘食，應尋求醫師的協助，將生活拉回原本軌道。圖為情境照，與新聞事件無關。 聯合報系資料照片 分享 facebook 不少青少年熱衷手機遊戲，廢寢忘食，氣憤的家長可以切斷網路，沒收手機，讓孩子離開網路世界，但如果是老人家沈迷於網路遊戲，這該怎麼做，才不會傷了親子關係呢？

一名網友發出求救，指稱，他的父親去年退休在家，不愛出門，每天看電視，偶爾種種花，變成老宅男。為了多鼓勵老父親走出家門，認識新朋友，他與母親討論後，決定教老爸玩寶可夢。

該名網友很有耐心地教著老爸玩寶可夢，傳授屬性相剋等技巧，還建議練習丟曲球，老爸則顯得興趣缺缺，回答說「系統派什麼，就用什麼去抓，何必傷腦筋？會抓到的就是會抓到，隨便丟直球還不是抓到了。」

網友心想老爸用自己方式，只要玩得開心就好，又幫忙在手機安裝雷達軟體，以便尋找附近的寶貝，沒想到，踏出了錯誤的第一步。老人家無時無刻盯著手機，除了吃飯，其他時間都不在家，問他去哪？答案居然是，他說要追一隻IV90%的觸手百合。

儘管網友說，那隻中看不中用，但老父親還是騎車外出，到很遠地方抓寶。打道館也一樣，常守到凌晨一兩點不睡覺，看到敵人來襲，趕緊補莓果、補血。如果他剛佔領的道館被打下來，整個人就氣到不行，立刻衝出門，想再攻打下來，嘴巴碎唸著「才剛放上去，就被打下來，當然要打回去。」

網友無奈地說，以前過年時，打牌超過12點，老父親就在碎唸，要他早一點睡覺，結果現在沈迷抓寶，樂在其中。家庭旅遊時，到了風景名勝，家人要拍照留念，但他卻急著抓寶，去哪玩，根本不重要。

日夜沉迷抓寶 醫：可能潛藏強迫症、衝動控制障礙問題

最讓家人擔心的是，為了抓寶，老父親一邊騎車，一邊看手機，遇到寶貝時，就急煞車，險象環生。多次提醒，但還是依然故我。最近情況越來越不妙，但溝通無效，老父親覺得家人太煩，也不願意聽他分享抓寶的樂趣，親子關係反而變差。

網友感嘆地說，感謝寶可夢，讓他跟阿爸有了共同話題，能夠一起出門做同一件事，但現在老父親好像有點走火入魔，影響到日常生活，如果貿然刪除遊戲帳號，很難想像父親可能會出現哪些劇烈反應，這該怎麼辦呢？

精神科醫師江漢光指出，最近幾個月來，類似老年人網路成癮的個案越來越多，家人原本是好意，希望老人家多活動、接觸人群，沒想到，老爸老媽卻玩過頭，情緒波動變大，脾氣暴躁，出現網路成癮症狀。

江漢光說，如果老人家出現上述情緒及行為困擾，為人子女不用自責，因為這類老人原本就潛藏著強迫症、衝動控制障礙等問題，務必就醫，才能將生活拉回原本軌道。如果能夠接受身心科醫師，透過藥物、心理諮商及認知行為輔導，只要兩個月，就能改善七八成症狀。

江漢光說，以往就收治過類似個案，老男人大都是沈迷於色情網站、視訊，購買大量金幣，賞給網路直播紅人，老婦人則是玩接龍、麻將等網路遊戲。如果沒有適時接受治療，這群老人家恐都會以憂鬱症收場，情緒起伏不定、暴躁易怒。