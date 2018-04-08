親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

連假塞車交通部如何神解套 學者：這三招砍掉重練

律師邱彰曝案情新進度 「狄鶯一家近期脫困返台有望」

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35聯合晚報 李樹人

長輩沉迷網路遊戲廢寢忘食，應尋求醫師的協助，將生活拉回原本軌道。圖為情境照，與新...
長輩沉迷網路遊戲廢寢忘食，應尋求醫師的協助，將生活拉回原本軌道。圖為情境照，與新聞事件無關。 聯合報系資料照片
分享
不少青少年熱衷手機遊戲，廢寢忘食，氣憤的家長可以切斷網路，沒收手機，讓孩子離開網路世界，但如果是老人家沈迷於網路遊戲，這該怎麼做，才不會傷了親子關係呢？

一名網友發出求救，指稱，他的父親去年退休在家，不愛出門，每天看電視，偶爾種種花，變成老宅男。為了多鼓勵老父親走出家門，認識新朋友，他與母親討論後，決定教老爸玩寶可夢

該名網友很有耐心地教著老爸玩寶可夢，傳授屬性相剋等技巧，還建議練習丟曲球，老爸則顯得興趣缺缺，回答說「系統派什麼，就用什麼去抓，何必傷腦筋？會抓到的就是會抓到，隨便丟直球還不是抓到了。」

網友心想老爸用自己方式，只要玩得開心就好，又幫忙在手機安裝雷達軟體，以便尋找附近的寶貝，沒想到，踏出了錯誤的第一步。老人家無時無刻盯著手機，除了吃飯，其他時間都不在家，問他去哪？答案居然是，他說要追一隻IV90%的觸手百合。

儘管網友說，那隻中看不中用，但老父親還是騎車外出，到很遠地方抓寶。打道館也一樣，常守到凌晨一兩點不睡覺，看到敵人來襲，趕緊補莓果、補血。如果他剛佔領的道館被打下來，整個人就氣到不行，立刻衝出門，想再攻打下來，嘴巴碎唸著「才剛放上去，就被打下來，當然要打回去。」

網友無奈地說，以前過年時，打牌超過12點，老父親就在碎唸，要他早一點睡覺，結果現在沈迷抓寶，樂在其中。家庭旅遊時，到了風景名勝，家人要拍照留念，但他卻急著抓寶，去哪玩，根本不重要。

日夜沉迷抓寶 醫：可能潛藏強迫症、衝動控制障礙問題

最讓家人擔心的是，為了抓寶，老父親一邊騎車，一邊看手機，遇到寶貝時，就急煞車，險象環生。多次提醒，但還是依然故我。最近情況越來越不妙，但溝通無效，老父親覺得家人太煩，也不願意聽他分享抓寶的樂趣，親子關係反而變差。

網友感嘆地說，感謝寶可夢，讓他跟阿爸有了共同話題，能夠一起出門做同一件事，但現在老父親好像有點走火入魔，影響到日常生活，如果貿然刪除遊戲帳號，很難想像父親可能會出現哪些劇烈反應，這該怎麼辦呢？

精神科醫師江漢光指出，最近幾個月來，類似老年人網路成癮的個案越來越多，家人原本是好意，希望老人家多活動、接觸人群，沒想到，老爸老媽卻玩過頭，情緒波動變大，脾氣暴躁，出現網路成癮症狀。

江漢光說，如果老人家出現上述情緒及行為困擾，為人子女不用自責，因為這類老人原本就潛藏著強迫症、衝動控制障礙等問題，務必就醫，才能將生活拉回原本軌道。如果能夠接受身心科醫師，透過藥物、心理諮商及認知行為輔導，只要兩個月，就能改善七八成症狀。

江漢光說，以往就收治過類似個案，老男人大都是沈迷於色情網站、視訊，購買大量金幣，賞給網路直播紅人，老婦人則是玩接龍、麻將等網路遊戲。如果沒有適時接受治療，這群老人家恐都會以憂鬱症收場，情緒起伏不定、暴躁易怒。

分享

寶可夢
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

名人外貌投影人臉 反思圖像文化

2018-04-08 14:51

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

下周油價每公升降0.1元

2018-04-08 14:37

空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報

2018-04-08 14:02

自行車搭高雄輕軌 只限小摺

2018-04-08 13:48

沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事

2018-04-08 13:40

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

沒喝咖啡就頭痛？你上癮了

2018-04-08 13:37

氣溫逐日回升 周三熱到30度

2018-04-08 13:33

沙塵及揚塵 首有測站懸浮微粒日均值紫爆

2018-04-08 13:23

神組合！普雷特涅夫率俄羅斯國家管弦、曾宇謙 6月登台

2018-04-08 12:59

母嬰親子同室尊重產婦意願 最快7月實施

2018-04-08 12:37

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆

2018-04-08 11:22

與死神搶時間 醫界無名英雄體外循環師

2018-04-08 11:19

奔波救人卻爽約親友 體循師的苦甜人生

2018-04-08 11:19

牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59

高屏11測站空氣亮橘燈 風速減弱空污難散

2018-04-08 09:46

冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18

媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38

器捐分秒必爭 盼引進體外灌流機

2018-04-07 23:59

無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25

獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03

好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時

2018-04-07 20:48

香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋

2018-04-07 20:14

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40

周一上班不Blue 明天收心這樣做

2018-04-07 18:15

《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32

麻疹群聚感染趨緩 10疑似案例「都沒事」

2018-04-07 17:26
看更多

熱門文章

香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋

2018-04-07 20:14

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

殺破狼周運勢／巨蟹座感情陷入兩難 處女座遠行運佳

2018-04-08 00:00

雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天

2018-04-08 13:26

舒淇穿LV運動鞋搭大象包 奢華又賣萌和昆凌撞鞋啦

2018-04-07 17:33

好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時

2018-04-07 20:48

Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣

2018-04-07 18:39

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03

國際油價下跌 台塑化：下週汽柴油各降0.1元

2018-04-07 18:03

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

品牌廚具贈品化打壞行情？美型家電拚轉型

2018-04-07 20:02

今日星座運勢／天蠍 正面思考 幸運會靠近

2018-04-08 00:00

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40

他考12張證照、烘焙奪獎 樂當義廚及世大運志工

2018-04-07 23:18

跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？

2018-04-08 08:45

《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋

2018-04-08 08:44

遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力

2018-04-08 11:22

浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男

2018-04-08 08:00

周一上班不Blue 明天收心這樣做

2018-04-07 18:15

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報

2018-04-07 17:00

王子領頭跳「上位」　屈臣氏世界健康日邀百人鼓棒有氧

2018-04-07 18:38

2018春夏野餐新主張 「無痕野餐」重環保的新時尚

2018-04-07 19:47

料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地

2018-04-08 08:00

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

美妝蛋玩新招！心心相印兩件裝套組實用又吸睛

2018-04-07 19:37

媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38

有地震！宜蘭南澳4級 列車降速通過

2018-04-07 19:29

牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會

2018-04-08 10:59

麻疹群聚感染趨緩 10疑似案例「都沒事」

2018-04-07 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top