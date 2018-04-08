親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

祭誘因鼓勵大學辦評鑑 教部：讓學校有翻身機會

2018-04-08 10:23聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校園。本報資料照片
台大校園。本報資料照片
分享
教育部不再主導大學系所評鑑後，今年教育部祭出配套措施，每一系所補助10萬元，鼓勵各校繼續辦評鑑，進行自我品保，也能保障評鑑機構的生機。另外，針對評鑑模式、過程和指標，高教評鑑中心也做了大幅度修訂，除了簡化為「大指標」外，學校的評鑑結果若不如預期，也會給學校一段「改善期」，多了「翻身」的機會。

高教評鑑中心執行長侯永琪表示，過去教育部是直接把錢撥給高評中心，但現在不強制，學校可選擇要辦或不辦，高評中心也就沒有這筆經費。她說，辦理評鑑還是有遴聘委員的開支和行政費用，會跟學校收的錢就是必須支出的費用，「總不能欠委員錢」。

以高評中心收費標準為例，每系收費14萬；若以學院進行評鑑，則每系13萬；委辦認可申請費6萬，以校為單位收費。

學校如果委辦或自辦，事後可依「教育部補助大專校院自主辦理系所品質保證要點」向教育申請補助。「委辦」每一系所補助10萬元，「自辦」每一系所補助2萬元。

此外，評鑑指標也有調整。侯永琪說，以前大家認為指標太細，細到各校都要照做，才有「教育部大學」的問題。現在相關評鑑指標已經整併，由五5項簡化為3「大指標」，包括：「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」和「學生與學習」。研究型大學、技術型大學或小型的宗教學校，可依據各自特質和策略發揮，所派的評鑑委員也會有所區隔。

很多學校以前辦系所評鑑時壓力很大，因為會公布結果。對此，侯永琪說，以前評鑑結果分成通過、有條件通過和不通過3種，現在改成：6年通過、3年通過和重新審查。為避免學校困擾，「重新審查」就不會公布。

她解釋，6年通過是對應之前的「通過」，3年通過對應「有條件通過」，但過去沒有給學校太多改善的機會，現在會給學校3年時間改善，快到3年時，經過書面審查或現場訪視，通過後，就可把有效期再延長3年。

「多數學校還是委託高評中心辦評鑑。」侯永琪說，多數學校還是希望由第三方提供外部意見，且能得到高評中心認證logo，對學校的國際接軌很有幫助。此外，台灣和馬來西亞彼此相互成立高評中心，只要經過高評中心認可，大學系所學位即可相互採認。

「學校針對系所的自我品保機制，必須透過資訊公開對外揭露，並納入校務評鑑中檢視。」教育部高教司副司長朱俊彰表示，各校是否辦理系所評鑑，教育部尊重學校自主權責，但基於高等教育仍須展現人才培育的社會責任，因此教育部仍會在大學校務評鑑中，將重點放在學校能否落實學生學習成效的評估機制並展現其成效，以及各系所如何進行自我品保。

朱俊彰說，未來通識教育評鑑也將回歸各校自主規畫，同時在大學校務評鑑中，評估成效及自我品保機制。

教育部高教馬來西亞
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

教部取消大學評鑑 校方哭：自己要賠更多錢

2018-04-08 10:00

求變／200人校區 創辦真理盃籃賽

2018-04-06 23:43

招人／社團拚轉型 台首大學分化

2018-04-06 23:38

少子化衝擊 大學社團半數停擺

2018-04-06 23:31

兩岸搶人才 台灣砸重金也強調學術自由

2018-04-06 13:08

大學生不愛回家 家裡太鄉下「沒網路好無聊」

2018-04-06 07:30

3個科系讀了沒出息？網友：沒前途的不是科系，是自己

2018-04-05 15:50

理工和藝術是死對頭？ 科學和藝術跨界系所正崛起

2018-04-05 05:20

大學生創作「金多蟹」 找回朝山漁村文化

2018-04-04 23:58

科藝教育扎根 學者：要從小開始

2018-04-04 23:52

左手創作右手寫程式 北教大、清大首設科技藝術碩學士課程

2018-04-04 23:47

假就學 真打工？傳有僑外生註冊後整班消失

2018-04-04 12:51

來台僑外生近3成有打工 大馬過半最多

2018-04-04 12:51

來台就讀僑外生暴增 大馬來台學生2個就有1人打工

2018-04-04 12:45

僑外生來台就學暴增 「整班註冊後就不見了？」

2018-04-04 12:42

蔣中正及國父銅像去留 中山大學4月辦公投

2018-04-04 11:59

文大校長遴選風波不斷 校友總會盼校園回歸平靜

2018-04-03 22:49

文大董座張鏡湖控訴董事共謀撤換老董奪校產

2018-04-03 16:53

文大校長遴選歹戲拖棚 校友自製「卡盧13式」懶人包

2018-04-03 13:43

義大「後醫學系」 獲「世界醫學教學聯盟」認證

2018-04-02 23:36

整合機械、電機、光學！AI浪潮 清大開課培育人才

2018-04-02 23:21

義守大學「後醫學系」 通過世界醫學教育聯盟認證

2018-04-02 17:43

高等教育產業工會：大學聘師 學校高層安插人馬

2018-04-02 13:41

台師大英文出錯好糗 一張宿舍公告讓大家都愣住

2018-04-02 12:52

清華動機系開AI人工智慧課程 機器人會作曲、爬樓梯

2018-04-02 12:06

【重磅快評】敢問：中正大學是那一「國」立的？

2018-04-02 11:12

稻江學院、嘉義大學 維持唱國歌

2018-03-31 23:07

中正大學畢典 取消唱國歌

2018-03-31 23:04

稻江：國歌儀式緬懷前人為我們付出

2018-03-31 13:13

6人房改4人房 警大學生宿舍「友誼樓」啟用

2018-03-31 12:34

中正大學畢典廢唱國歌 全台僅剩2大學還有

2018-03-31 10:50

遴選會人數未達標 文大董事長張鏡湖：我耳朵聽不清楚

2018-03-30 17:55

用生命拚搏 義大二學生斷腿仍要拚宋江陣

2018-03-30 16:14

春天裡的秋意 中興大學270萬棵桃花木落葉秀超迷人

2018-03-30 13:52

八千萬換設備 中大與空巴簽約可接收三千公里衛星影像

2018-03-30 11:10

文大董事長再出招！ 今開校長遴選會討論評分公平性

2018-03-30 11:09

日本大學排名／京都大與東大並列第一 慶應、早稻田排名直落

2018-03-30 10:58

玉山計畫 清交看好、台大悲觀

2018-03-30 00:21

教部：留才 靠高教深耕彈薪制

2018-03-30 00:14
看更多

熱門文章

昔日學生撰文聲援 管中閔妻也打破沉默

2018-04-07 13:46

管中閔被指十年前赴陸演講 台大教授納悶：質疑什麼？

2018-04-07 16:01

截圖資訊恐造假？有圖比對 管中閔律師團提3疑點

2018-04-07 11:29

指管中閔在大陸違法兼職 何謗之有? 管律師團：魔鬼藏在細節裡

2018-04-07 13:40

管中閔學生發文批政府「還有公理正義大學精神嗎？」

2018-04-07 11:40

赴陸念書就業 過來人：先回答自己要什麼

2018-04-07 16:26

卡管跨部會小組無法源？ 教部：諮詢為行政機關常態

2018-04-07 12:45

影／不滿學校鎖機車 屏科大學生會赴教部抗議

2018-04-07 14:23

刻板印象存在 中國招均標生有難度

2018-04-07 16:23

教部取消大學評鑑 校方哭：自己要賠更多錢

2018-04-08 10:00

陸客打開世界之窗 民宿老闆女兒想西進

2018-04-07 11:59

影／拖拖拉拉大怪獸退散！ 如何避免拖延症

2018-04-07 11:09

祭誘因鼓勵大學辦評鑑 教部：讓學校有翻身機會

2018-04-08 10:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top