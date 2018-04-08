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高屏11測站空氣亮橘燈 風速減弱空污難散

2018-04-08 09:46中央社 台北8日電

今天大陸冷氣團減弱，挾帶而來的大陸沙塵暴逐漸散去，但是高屏地區的大氣擴散條件不佳，上午7時高屏地區已經有1/3測站空氣品質達二級預警。

昨天受到大陸冷氣團南下帶來的中國沙塵暴影響，全台空氣品質都不好，今天環保署空氣品質預報顯示，白天起大陸冷氣團減弱，將轉為穩定天氣型態，西半部地區晚間起風速逐漸轉弱，擴散條件逐漸轉為不佳，中部、雲嘉南及高屏地區將達橘色等級，馬祖及金門仍受大陸東南沿海空污影響，空氣品質也可能達橘色等級。

行政院環境保署空氣品質監測網今天顯示，高屏地區一早已有11測站空氣品質達到對敏感族群不健康的橘色等級，包含橋頭、鳳山、大寮、林園、琉球、楠梓、左營、前金、復興、前鎮及小港測站，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

由於高屏地區已經有1/3測站空氣品質達二級預警，環保署表示，台電公司在考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況，預擬興達電廠將載減排，可減排時段為上午8時至下5時，降載量共900MW，含歲（檢）修500MW（G1）、非歲（檢）修400MW（G2、G3）。

空氣品質冷氣團空污
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