冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴

2018-04-08 09:18 中央社 台北8日電



清明連假最後一天，中央氣象局預報員林定宜今天表示，今天大陸冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升，未來一週都是晴朗穩定天氣。

林定宜指出，今天清晨冷氣團與輻射冷卻效應的雙重影響下，宜蘭和蘇澳出現攝氏12.9度低溫，白天太陽出來後，西半部溫度將迅速回升，北部高溫將達25度、中南部27、28度，日夜溫差相當大，提醒有心血管疾病的朋友請多留意。

他補充，未來一週全台天氣晴朗穩定，要留意日夜溫差大，一直到14日鋒面接近，天氣才會再有變化。