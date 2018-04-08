媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手

2018-04-08 08:38 中央社 台中8日電



大學中文系畢業的徐因，原本在報社擔任記者，因為參加一場素食宴，開啟她轉戰蔬食界的念頭，20年前她打造的法式蔬食餐廳曾引領風潮，驚豔政商名流紛紛前來朝聖。

出身自文人世家的徐因，因為家人期待她從事文教工作，初入社會時是在報社擔任記者，有一年她受邀參加一場素食宴，發現滿桌的素菜，雖然看起來很豐盛，但是每道菜吃起來的味道都一樣，於是平日就很愛下廚做菜的徐因，興起了轉行的念頭。

「剛開始是到台北希爾頓飯店應徵學徒，從洗碗工做起」，徐因表示，後來台中只要有新的五星級飯店開幕，她就去應徵，在不同的環境跟著不同的主廚學做菜，接觸餐飲業之後，她才發現自己很有做菜天份，主廚做的菜她不但一學就會，還能變化出各種不同的料理。

為了提升自己的廚藝，徐因還前往歐洲的米其林餐廳或英國、法國莊園學做料理，雖然不是科班出身，但她的手藝卻是連老外都豎起拇指稱讚。

22年前，徐因在台中市科博館商圈打造法式蔬食餐廳，徐因表示，開幕後的第一個耶誕節，她推出了一客2000元的蔬食耶誕大餐，沒有火雞或牛排，只有頂級松露及進口蔬菜、蕈菇，當時不但吸引台灣電視媒體爭相報導，連加拿大、法國電視台也紛紛引用台灣的報導，知名度一下子紅到國外去。

徐因至今仍記得，當時吸引很多情侶或夫妻前來店裡求婚或過結婚週年慶，還有法院庭長包整台遊覽車帶著法官們前來用餐，徐因指出，她所創的「蔬食餐廳」逐漸取代傳統「素食餐廳」，掀起了台灣蔬食料理的新風潮。

「蔬食料理面臨的最大困難就是食材受限，如何用蔬食取代葷食，並呈現天然的好味道，是廚師們的一大挑戰」，3年前徐因轉進美術館商圈，並受邀到僑光科技大學教導綠色餐飲，如何運用各種蔬菜、水果、蕈菇來製做料理、甜點，她說，希望教學觸角未來還能延伸到一般社會大眾，成為綠色飲食的推手，讓大家不僅會做好吃的蔬食料理，還能吃出健康。