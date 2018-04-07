無心跳器捐已6例 24病患受惠

2018-04-07 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



無心跳器捐合法後，台北榮總完成無心跳器捐首例。 圖／台北榮總提供 分享 facebook 衛福部去年公布「心臟停止死亡後器官捐贈作業指引」，開放無心跳器捐，目前全台已有六人因此捐出器官，遺愛人間。其中一位四十歲年輕媽媽因心臟病惡化，等不到換心機會，過世前叮囑先生捐出器官，經台北榮總協助，她的二顆腎臟遺愛人間，幫助二位患者脫離洗腎苦海。

無心跳器捐開放後，「腦死捐贈」及「心死捐贈」並列器官捐贈來源。根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至四月二日，全台有六名捐贈者在心臟停止死亡後捐出器官，共捐出腎臟十二例、肝臟二例、眼角膜十例，嘉惠廿四名患者，其中一名器捐者也捐出皮膚。施術醫院為台北榮總三例、彰化基督教醫院二例、三總一例。

第一例無心跳器捐案例由台北榮總在去年十二月底進行，北榮外傷科兼任移植外科主治醫師鍾孟軒表示，捐贈者是患有心臟疾病的中年男子，因病情急速惡化，家屬選擇安寧善終，適逢無心跳器捐開放，徵詢家屬同意後，捐贈腎臟及眼角膜。

第二例即是上述年輕媽媽，北榮器官移植小組協調師黃雅琳說，捐贈者有先天性心臟病，因心臟功能惡化需換心，等待期間不幸中風，她告訴先生，萬一出事，不想臥床、願意器捐，遺愛給其他苦等移植的患者。

由於她無法被判定腦死，在心臟自然停止後捐出器官。黃雅琳說，當這位年輕媽媽被推進手術室時，家人悲傷難抑，念幼兒園的孩子不懂發生什麼事，頻問「媽媽怎麼了？媽媽要去哪裡？」令人不捨。

這位媽媽捐出二顆腎臟，幫助兩名洗腎五年以上的男患者。其中一名受贈者恰巧遠赴花蓮，立刻搭火車返北，他寫感謝卡給捐贈者及家屬：「您的大愛使我重生，我會更加珍惜得來不易的腎，好好保護這個新朋友。」黃雅琳說，卡片已轉交家屬，雖然捐贈者的孩子還小，但「長大後看到卡片，會知道媽媽很偉大！」

依規定，大愛捐贈者的三親等內血親，若未來需等待器官移植，可享優先權。鍾孟軒說，醫師無法救回每個病人，但患者大愛器捐不只助人，也同時守護家人。

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新聞辭典／心跳停止5分鐘後 可施行

無心跳器捐正式名稱為「心臟停止死亡後器捐」，在移植手術史上比腦死器捐更早被採納，但手術時效嚴苛，當腦死判定原則建立後，漸被取代。國內器捐風氣不盛，衛福部去年十二月廿六日開放心臟停止死亡後器捐，訂定作業指引降低倫理爭議，盼增加器官來源量。

指引規定，器捐者需符合安寧緩和條例中的末期病人，且簽署撤除維生醫療及器捐同意書。撤除維生醫療期間可予鎮靜、止痛劑減少不適，但不得另裝葉克膜。心跳停止五分鐘後，醫師需盡快手術，降低器官受損程度。