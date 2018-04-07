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獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

無心跳器捐合法後，台北榮總去年底完成無心跳器捐首例，至今已完成三例。圖／台北榮總...
無心跳器捐合法後，台北榮總去年底完成無心跳器捐首例，至今已完成三例。圖／台北榮總提供
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無心跳器捐開放後，器捐來源增加，但缺血時間比腦死器捐來得長，可能影響移植成功率。移植醫師盼衛福部協助引進「體外灌流機器」，提升珍貴的大愛器官安全性與可用性。

無心跳器捐即是「心臟停止死亡後器捐」，捐贈者在心跳停止後捐出器官，在在腦死判定準則出現之前，已用於器捐更早被採納，但手術時效嚴苛，當腦死判定原則建立後，漸被取代。

我國器捐風氣不盛，器捐中心統計，去年器捐人數229人，雖為近五年新高、但截至昨天，還有9千多人等待器官移植，器捐人數與等待人數不成比例。

衛福部去年底開放心臟停止死亡後器捐，訂定作業指引降低倫理爭議，盼增加器官來源量。指引規定，器捐者需符合安寧緩和條例中的末期病人，且簽署撤除維生醫療及器捐同意書。撤除維生醫療期間可予鎮靜、止痛劑減少不適，但不得另裝葉克膜。心跳停止五分鐘後，醫師需盡快手術，降低器官受損程度。

台北榮總外傷科兼任移植外科主治醫師鍾孟軒指出，歐美國家文獻證實，無心跳器捐和腦死器捐的大愛腎臟，其移植後的器官及病患五年存活率並無顯著差異。

「但無心跳器捐比腦死器捐更來得分秒必爭！」鍾孟軒解釋，捐贈者無心跳後捐出器官，使器官缺血時間變長，可能損及功能，例如肝臟及膽道若缺血太久，增加受贈者手術風險，大愛肝若因此不堪使用，非常可惜。

鍾孟軒說，符合腦死器捐條者有限，英國18年前積極推動無心跳器捐，器捐量在15年內提高三到四成。近年國際為保存器官發展「體外灌流技術（Machine perfusion）」，英國也有醫院採用，改善器官離體後的功能。

「可惜該機器目前並未取得我國許可，台灣無法引進。」北榮移植外科主治醫師陳正彥表示，目前無心跳器捐以捐腎最可行也最安全，但若能改善器官離體保存效果，未來包括肝臟、肺臟和心臟，或許皆能一步步增加器捐機會。

身兼器捐中心董事長的健保署長李伯璋表示，現行摘取後的器官放在冰水裡面保存，搶時間種給移植患者，但有體外灌流設備幫忙，保存效果確實可能更好。但目前我國並未引進機器，健保也未討論機器保存的相關支付。

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