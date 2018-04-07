獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一位四十歲的年輕媽媽心臟病惡化，遲遲等不到換心機會，過世前叮囑先生讓她捐出器官救人。由於她無法被判定腦死，在無心跳方式下捐出器官，經台北榮總協助，她的二顆腎臟遺愛人間，幫助二位患者脫離洗腎苦海。

衛福部去年公布「心臟停止死亡後器官捐贈作業指引」，即開放無心跳器捐，根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至4月2日止，全台已有6名捐贈者經無心跳器捐程序捐出器官，共捐出腎臟12例、肝臟2例、眼角膜10例，共嘉惠24名患者，其中1位還捐出了皮膚。

實施無心跳器捐手術的移植醫院，分別為台北榮總3例、彰化基督教醫院2例、三軍總醫院1例。

第一例無心跳器捐案例由台北榮總在去年12月31日進行，北榮外傷科兼任移植外科主治醫師鍾孟軒表示，捐贈者是一位患有心臟疾病的中年男子，因病情急速惡化，家屬選擇安寧善終。適逢無心跳器捐開放，徵詢家屬同意後，完成腎臟及眼角膜捐贈。

第二例無心跳器捐者即是上述年輕媽媽，北榮器官移植小組協調師黃雅琳說，捐贈者有先天性心臟病，因心臟功能惡化需換心，等待期間不幸中風，她告訴先生，萬一出事，不想臥床、願意器捐，遺愛給其他苦等器官移植的患者。

黃雅琳說，當捐贈者準備捐出器官，被推進手術室時，家人哭的傷悲難抑，還在念幼兒園的孩子不懂發生什麼事，頻問「媽媽怎麼了？媽媽要去哪裡？」令人不捨。而她捐出二顆腎臟，幫助兩名洗腎5年以上的男患者。

其中一名受贈男子恰巧遠赴花蓮，得知有大愛腎受贈機會，立刻搭火車返北，「等了五年，用站得（搭車）也要站回來！」他寫感謝卡給婦人其家屬：「您的大愛使我重生，我會更加珍惜得來不易的腎，好好保護這個新朋友。」黃雅琳說，卡片已轉交家屬，孩子還小，但「長大後看到卡片，會知道媽媽很偉大！」

鍾孟軒說，婦人因腦死判定程序的「無自主呼吸測試」未達標，不能判腦死，在過去未開放無心跳器捐時代，就無法圓器捐夢。如今開放後，願意器捐者就有機會在心臟自然停止後器捐遺愛。