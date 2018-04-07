親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

一位四十歲的年輕媽媽心臟病惡化，遲遲等不到換心機會，過世前叮囑先生讓她捐出器官救人。由於她無法被判定腦死，在無心跳方式下捐出器官，經台北榮總協助，她的二顆腎臟遺愛人間，幫助二位患者脫離洗腎苦海。

衛福部去年公布「心臟停止死亡後器官捐贈作業指引」，即開放無心跳器捐，根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至4月2日止，全台已有6名捐贈者經無心跳器捐程序捐出器官，共捐出腎臟12例、肝臟2例、眼角膜10例，共嘉惠24名患者，其中1位還捐出了皮膚。

實施無心跳器捐手術的移植醫院，分別為台北榮總3例、彰化基督教醫院2例、三軍總醫院1例。

第一例無心跳器捐案例由台北榮總在去年12月31日進行，北榮外傷科兼任移植外科主治醫師鍾孟軒表示，捐贈者是一位患有心臟疾病的中年男子，因病情急速惡化，家屬選擇安寧善終。適逢無心跳器捐開放，徵詢家屬同意後，完成腎臟及眼角膜捐贈。

第二例無心跳器捐者即是上述年輕媽媽，北榮器官移植小組協調師黃雅琳說，捐贈者有先天性心臟病，因心臟功能惡化需換心，等待期間不幸中風，她告訴先生，萬一出事，不想臥床、願意器捐，遺愛給其他苦等器官移植的患者。

黃雅琳說，當捐贈者準備捐出器官，被推進手術室時，家人哭的傷悲難抑，還在念幼兒園的孩子不懂發生什麼事，頻問「媽媽怎麼了？媽媽要去哪裡？」令人不捨。而她捐出二顆腎臟，幫助兩名洗腎5年以上的男患者。

其中一名受贈男子恰巧遠赴花蓮，得知有大愛腎受贈機會，立刻搭火車返北，「等了五年，用站得（搭車）也要站回來！」他寫感謝卡給婦人其家屬：「您的大愛使我重生，我會更加珍惜得來不易的腎，好好保護這個新朋友。」黃雅琳說，卡片已轉交家屬，孩子還小，但「長大後看到卡片，會知道媽媽很偉大！」

鍾孟軒說，婦人因腦死判定程序的「無自主呼吸測試」未達標，不能判腦死，在過去未開放無心跳器捐時代，就無法圓器捐夢。如今開放後，願意器捐者就有機會在心臟自然停止後器捐遺愛。

依規定，大愛捐贈者的三親等內血親，若未來需等待器官移植，可享優先權。鍾孟軒說，醫師無法救回每個病人，但患者大愛器捐不只助人，也同時守護家人。

無心跳器捐合法後，台北榮總去年完成無心跳器捐首例，至今已完成三例。 圖／...
無心跳器捐合法後，台北榮總去年完成無心跳器捐首例，至今已完成三例。 圖／台北榮總提供
分享

患者榮總洗腎
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時

2018-04-07 20:48

香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋

2018-04-07 20:14

獨／無心跳器捐上路 醫師認為最大考驗是這個

2018-04-07 22:03

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40

周一上班不Blue 明天收心這樣做

2018-04-07 18:15

《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32

麻疹群聚感染趨緩 10疑似案例「都沒事」

2018-04-07 17:26

染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報

2018-04-07 17:00

返工塞車好崩潰 提神、防疲勞靠3法寶

2018-04-07 16:26

規律打凝血因子、定期健檢 血友病如同慢性病能被控制

2018-04-07 15:23

沙塵暴襲台 醫：眼睛癢別亂點小花眼藥水

2018-04-07 13:35

連假台鐵花蓮站人潮多 加開196班疏運

2018-04-07 13:22

最狂沙塵暴 台西「褐爆」警示

2018-04-07 13:15

陸沙塵暴來勢洶洶 今仍濕冷明天氣好轉

2018-04-07 12:58

更新／國5北返越晚越塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-07 12:30

擁抱幸福 學者建議學習掌握心念

2018-04-07 11:51

翻轉臭臉 學者研發用微笑、笑聲解鎖啟動手機

2018-04-07 11:37

今晚至明晨最冷 明起回暖下周甚至30度高溫

2018-04-07 11:19

避免滑鼠手 中醫籲調整滑鼠位置

2018-04-07 10:47

虎航空少染麻疹仍出勤 違反傳染病法將被罰

2018-04-07 10:37

5年最嚴重沙塵暴影響！台西揚塵致空品褐爆 明天才好轉

2018-04-07 10:35

公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50

街友一句話 周泉宥無悔奉獻

2018-04-07 09:18

濕冷天氣再忍一忍！最快下半天轉乾 明白天高溫回升

2018-04-07 08:53

超越紫爆！台西空汙褐色警報 達危害程度

2018-04-07 08:41

新竹13.1度低溫！吳德榮：今天冷氣團強度最強

2018-04-07 06:57

今晚明晨最冷 低溫下探13度

2018-04-07 05:12

又冷又髒！冷空氣挾汙染物來襲 北部遭殃

2018-04-07 05:07

冷鋒南下 陰雨突襲

2018-04-07 00:25

疑繼電器故障 機捷列車首見失動力

2018-04-06 23:50

為自己辦告別式／移民到那個國度前 踏青泯恩仇

2018-04-06 22:24

治療網路成癮 家屬、醫師、患者一起拚

2018-04-06 22:19

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數破1300人

2018-04-06 22:17

隆乳失敗怎麼辦… 搶救胸形大作戰！

2018-04-06 22:14

是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43

環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04

全國首家國際慈悲關懷社區成立 士林舊佳里拔頭籌

2018-04-06 17:31
看更多

熱門文章

人才大出走 70萬人海外討生活

2018-04-07 01:13

濕冷天氣再忍一忍！最快下半天轉乾 明白天高溫回升

2018-04-07 08:53

新竹13.1度低溫！吳德榮：今天冷氣團強度最強

2018-04-07 06:57

公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50

沙塵暴襲台 醫：眼睛癢別亂點小花眼藥水

2018-04-07 13:35

更新／國5北返越晚越塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-07 12:30

香草園雞蛋又出包 全聯急下架未來蛋

2018-04-07 20:14

超越紫爆！台西空汙褐色警報 達危害程度

2018-04-07 08:41

5年最嚴重沙塵暴影響！台西揚塵致空品褐爆 明天才好轉

2018-04-07 10:35

又冷又髒！冷空氣挾汙染物來襲 北部遭殃

2018-04-07 05:07

舒淇穿LV運動鞋搭大象包 奢華又賣萌和昆凌撞鞋啦

2018-04-07 17:33

今日星座運勢／獅子 接觸新事物 玩樂與人際運佳

2018-04-07 00:00

陸沙塵暴來勢洶洶 今仍濕冷明天氣好轉

2018-04-07 12:58

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

沙塵暴來襲 車停戶外成土色

2018-04-07 15:55

今晚明晨最冷 低溫下探13度

2018-04-07 05:12

好消息！國道客運1211B線9日開駛 A7長庚通勤省時

2018-04-07 20:48

台灣薪資漲不動 留不住人 14.5％想外出闖天下

2018-04-07 01:14

晨光幫幫忙／小宇宙英雄聯盟

2018-04-07 07:07

Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣

2018-04-07 18:39

登陸經驗／楊世光：肉食性動物 應大膽西進

2018-04-07 01:22

連假台鐵花蓮站人潮多 加開196班疏運

2018-04-07 13:22

虎航空少染麻疹仍出勤 違反傳染病法將被罰

2018-04-07 10:37

返工塞車好崩潰 提神、防疲勞靠3法寶

2018-04-07 16:26

獨／等不到換心 年輕媽媽大愛捐出器官

2018-04-07 22:03

疑繼電器故障 機捷列車首見失動力

2018-04-06 23:50

登陸經驗／陳子鴻：擁兩大特質 發展優勢大

2018-04-07 01:22

冷鋒南下 陰雨突襲

2018-04-07 00:25

品牌廚具贈品化打壞行情？美型家電拚轉型

2018-04-07 20:02

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40

避免滑鼠手 中醫籲調整滑鼠位置

2018-04-07 10:47

今晚至明晨最冷 明起回暖下周甚至30度高溫

2018-04-07 11:19

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32

國際油價下跌 台塑化：下週汽柴油各降0.1元

2018-04-07 18:03

街友一句話 周泉宥無悔奉獻

2018-04-07 09:18

登陸經驗／丁學文：排隊買基金 商機太誘人

2018-04-07 01:22

染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報

2018-04-07 17:00

復古頭巾就要像莉莉柯林斯這樣 美翻卡地亞派對

2018-04-07 15:36

周一上班不Blue 明天收心這樣做

2018-04-07 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top