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有地震！宜蘭南澳4級 列車降速通過

2018-04-07 19:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭今晚6點43分有地震，地點在南澳鄉南31.8公里處，消防局表示，南澳最大震度5級，轄內都未傳出災情。

不過，台鐵表示，地震過後第一趟列車路過南澳的南北兩端，即東澳經南澳與和平間的路段，會降低時速到30公里通過，限速行駛。

南澳地震列車
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