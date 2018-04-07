親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

兒子魏揚當年發起占領行政院 楊翠今被提名促轉會委員

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40聯合報 記者林鼎智╱即時報導

Volkswagen 台灣福斯汽車為深耕台灣市場並呼應車輛安全意識抬頭，近日公告針對旗下Golf、Golf Variant、Touran、Tiguan、Tiguan Allspace 、Passat Variant、Sharan等車系進行售價配備調整，部分車系除了新增車型外，台灣福斯汽車也將 ACC主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）列為全品牌車款配備，並預告將於下週舉辦福斯汽車品牌之夜，全面提升旗下產品競爭力。

● Golf、Golf Variant 車系：

在暢銷掀背車款Golf 與 Golf Variant方面，Golf 新增 230 TSI R-Line車型，全車系除了新增 ACC主動定速巡航、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）外，部分車型也分別增添LED頭燈、自動停車輔助系統、17吋鋁圈等配備。至於在售價上除了入門的230 TSI Trendline維持不變外，其餘則微幅調漲1-2萬元不等，就此次增添的配備來說可謂相當超值。

● Touran：

MPV 車款 Touran方面，此次則全車系標配九具輔助氣囊、 ACC 與 Front Assist （含AEB）外，280 TSI Comfortline 則新增LED頭燈（含AFS 轉向輔助）與LED日行燈，同時在汽油頂規280 TSI R-Line 與柴油 330 TDI R-Line車型上更多了PA自動停車輔助系統與副駕電調座椅，售價則同樣微幅調漲1-3萬元不等。

● Tiguan、Tiguan Allspace 車系：

而在品牌暢銷休旅Tiguan與七人座Tiguan Allspace方面，全車系皆升級標配 7 具輔助氣囊、ACC 與 Front Assist （含AEB）外，不論是五人座 Tiguan 或七人座 Allspace，在 330 TSI Highline 車型以上更增添智慧停車套件（含360°環景系統、PA自動停車輔助）與副駕電調座椅，同時 Tiguan 頂規 380 TSI R-Line Performance 車型還增添了主動乘員防護系統，售價同樣微幅調漲 1-3 萬元不等。

●Passat Variant：

Passat Variant 旅行車方面，除了新增 330 TSI R-Line車型（161.8萬）外，全車系同樣升級為九具SRS輔助氣囊，同時在入門330 TSI Comfortline車型增添車側盲點、Rear Assist 停車導引系統，並於330 TSI R-Line車型以上增添智慧停車套件（含360°環景系統、PA自動停車輔助），售價微漲 2-3 萬元不等。

●Sharan：

Sharan 方面則是此次配備調整中唯一售價不變甚至降價的車系，除了同樣升級增添 ACC 與 Front Assist （含AEB）並標配九具輔助氣囊外，330 TDI Comfortline車型增添HID頭燈（含AFS）、LED日行燈與後行李廂電動尾門;高規 380 TDI Hightline車型更新增 PA自動停車輔助系統、Dynaudio Contour環繞音響，同時售價上入門的 330 TDI Trendline/Comfortline維持不變，380 TDI Hightline車型更調降三萬元。

此次台灣福斯汽車調整旗下多款車型配備，並導入ACC主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能），儘管售價微幅調漲約1-3萬元不等，但就增添配備的項目來說則相當超值。台灣福斯汽車也預計於近日舉辦福斯汽車品牌之夜，更多相關報導請持續鎖定聯合報。

Volkswagen 台灣福斯汽車近日公告針對旗下多款車系導入 ACC主動式車距...
Volkswagen 台灣福斯汽車近日公告針對旗下多款車系導入 ACC主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）。圖／報系資料照
分享
Passat Variant 新增 330 TSI R-Line車型（161.8...
Passat Variant 新增 330 TSI R-Line車型（161.8萬），全車系同樣升級為九具SRS輔助氣囊，圖為 Passat Variant 380 TSI R-Line Performance車型。圖／台灣福斯汽車提供
分享
七人座 MPV 車款 Touran 相當適合家庭買家，圖為 Touran R-L...
七人座 MPV 車款 Touran 相當適合家庭買家，圖為 Touran R-Line 330TDI 車型。 記者林鼎智／攝影
分享
Touran 全車系標配九具輔助氣囊、 ACC 與 Front Assist （...
Touran 全車系標配九具輔助氣囊、 ACC 與 Front Assist （含AEB）外，並於各車型增添多項配備，圖為 Touran 車系售價配備調整。圖／台灣福斯汽車提供
分享
5+2設定的 Tiguan Allspace，增添的第三排可提供更多空間運用，圖...
5+2設定的 Tiguan Allspace，增添的第三排可提供更多空間運用，圖為 VW Tiguan Allspace 400TDI 七人座休旅。 記者林鼎智／攝影
分享
Sharan同樣升級 ACC 與 Front Assist （含AEB）並標配九...
Sharan同樣升級 ACC 與 Front Assist （含AEB）並標配九具輔助氣囊，330 TDI Comfortline車型更增添HID頭燈、LED日行燈與後行李廂電動尾門，圖為 Sharan 車系配備售價調整。 圖／台灣福斯汽車提供
分享
Golf Variant 旅行車也同樣升級多項配備，售價則微幅調漲兩萬元。圖為 ...
Golf Variant 旅行車也同樣升級多項配備，售價則微幅調漲兩萬元。圖為 Golf Variant 車系售價配備調整。 圖／台灣福斯汽車提供
分享
Sharan 則是此次配備調整中唯一售價不變甚至降價的車系，全車系同樣升級標配九...
Sharan 則是此次配備調整中唯一售價不變甚至降價的車系，全車系同樣升級標配九具輔助氣囊。圖／台灣福斯汽車提供
分享
Golf 新增 230 TSI R-Line車型並調整多項配備，圖為Golf 車...
Golf 新增 230 TSI R-Line車型並調整多項配備，圖為Golf 車系售價配備調整。 圖／台灣福斯汽車提供
分享
此次調整中，Passat Variant 在入門330 TSI Comfortl...
此次調整中，Passat Variant 在入門330 TSI Comfortline車型增添車側盲點、Rear Assist 停車導引系統，並於330 TSI R-Line車型以上增添智慧停車套件（含360°環景系統、PA自動停車輔助），售價微漲 2-3 萬元不等。圖／台灣福斯汽車提供
分享
Tiguan 為福斯最暢銷的休旅車型，此次也導入多項豐富配備，圖為 Tiguan...
Tiguan 為福斯最暢銷的休旅車型，此次也導入多項豐富配備，圖為 Tiguan 車系配備售價調整。圖／台灣福斯汽車提供
分享
不論是五人座 Tiguan 或七人座 Allspace，在 330 TSI Hi...
不論是五人座 Tiguan 或七人座 Allspace，在 330 TSI Highline 車型以上更增添智慧停車套件（含360°環景系統、PA自動停車輔助）與副駕電調座椅，圖為 Tiguan Allspace 車系配備調整。圖／台灣福斯汽車提供
分享

福斯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

宜蘭超淺層地震規模3.8 南澳震度卻達5級

2018-04-07 19:24

返工塞車好崩潰 提神、防疲勞靠3法寶

2018-04-07 16:26

麻疹群聚感染趨緩 10疑似案例「都沒事」

2018-04-07 17:26

染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報

2018-04-07 17:00

合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03

《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32

規律打凝血因子、定期健檢 血友病如同慢性病能被控制

2018-04-07 15:23

沙塵暴襲台 醫：眼睛癢別亂點小花眼藥水

2018-04-07 13:35

連假台鐵花蓮站人潮多 加開196班疏運

2018-04-07 13:22

最狂沙塵暴 台西「褐爆」警示

2018-04-07 13:15

陸沙塵暴來勢洶洶 今仍濕冷明天氣好轉

2018-04-07 12:58

更新／國5北返越晚越塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-07 12:30

擁抱幸福 學者建議學習掌握心念

2018-04-07 11:51

翻轉臭臉 學者研發用微笑、笑聲解鎖啟動手機

2018-04-07 11:37

今晚至明晨最冷 明起回暖下周甚至30度高溫

2018-04-07 11:19

避免滑鼠手 中醫籲調整滑鼠位置

2018-04-07 10:47

虎航空少染麻疹仍出勤 違反傳染病法將被罰

2018-04-07 10:37

5年最嚴重沙塵暴影響！台西揚塵致空品褐爆 明天才好轉

2018-04-07 10:35

公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50

街友一句話 周泉宥無悔奉獻

2018-04-07 09:18

濕冷天氣再忍一忍！最快下半天轉乾 明白天高溫回升

2018-04-07 08:53

超越紫爆！台西空汙褐色警報 達危害程度

2018-04-07 08:41

新竹13.1度低溫！吳德榮：今天冷氣團強度最強

2018-04-07 06:57

今晚明晨最冷 低溫下探13度

2018-04-07 05:12

又冷又髒！冷空氣挾汙染物來襲 北部遭殃

2018-04-07 05:07

冷鋒南下 陰雨突襲

2018-04-07 00:25

疑繼電器故障 機捷列車首見失動力

2018-04-06 23:50

為自己辦告別式／移民到那個國度前 踏青泯恩仇

2018-04-06 22:24

治療網路成癮 家屬、醫師、患者一起拚

2018-04-06 22:19

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數破1300人

2018-04-06 22:17

隆乳失敗怎麼辦… 搶救胸形大作戰！

2018-04-06 22:14

是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43

環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04

全國首家國際慈悲關懷社區成立 士林舊佳里拔頭籌

2018-04-06 17:31

全國麻疹疫情擴散 桃4嬰兒打免疫球蛋白防疫

2018-04-06 16:11

機捷列車失動力頭一遭 桃捷：原因待查

2018-04-06 15:40

別小看網路遊戲成癮症 世衛已列入精神疾病

2018-04-06 14:16

機捷列車又斷電故障 乘客摸黑下車抱怨

2018-04-06 13:54

學者：廉航與傳統航空的界線會愈來愈模糊

2018-04-06 13:36
看更多

熱門文章

人才大出走 70萬人海外討生活

2018-04-07 01:13

新竹13.1度低溫！吳德榮：今天冷氣團強度最強

2018-04-07 06:57

濕冷天氣再忍一忍！最快下半天轉乾 明白天高溫回升

2018-04-07 08:53

公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50

更新／國5北返越晚越塞 雪隧回堵5.5公里

2018-04-07 12:30

環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04

超越紫爆！台西空汙褐色警報 達危害程度

2018-04-07 08:41

沙塵暴襲台 醫：眼睛癢別亂點小花眼藥水

2018-04-07 13:35

又冷又髒！冷空氣挾汙染物來襲 北部遭殃

2018-04-07 05:07

5年最嚴重沙塵暴影響！台西揚塵致空品褐爆 明天才好轉

2018-04-07 10:35

今日星座運勢／獅子 接觸新事物 玩樂與人際運佳

2018-04-07 00:00

今晚明晨最冷 低溫下探13度

2018-04-07 05:12

陸沙塵暴來勢洶洶 今仍濕冷明天氣好轉

2018-04-07 12:58

台灣薪資漲不動 留不住人 14.5％想外出闖天下

2018-04-07 01:14

舒淇穿LV運動鞋搭大象包 奢華又賣萌和昆凌撞鞋啦

2018-04-07 17:33

登陸經驗／楊世光：肉食性動物 應大膽西進

2018-04-07 01:22

晨光幫幫忙／小宇宙英雄聯盟

2018-04-07 07:07

沙塵暴來襲 車停戶外成土色

2018-04-07 15:55

虎航空少染麻疹仍出勤 違反傳染病法將被罰

2018-04-07 10:37

連假台鐵花蓮站人潮多 加開196班疏運

2018-04-07 13:22

返工塞車好崩潰 提神、防疲勞靠3法寶

2018-04-07 16:26

是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43

疑繼電器故障 機捷列車首見失動力

2018-04-06 23:50

冷鋒南下 陰雨突襲

2018-04-07 00:25

為自己辦告別式／移民到那個國度前 踏青泯恩仇

2018-04-06 22:24

避免滑鼠手 中醫籲調整滑鼠位置

2018-04-07 10:47

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數破1300人

2018-04-06 22:17

登陸經驗／陳子鴻：擁兩大特質 發展優勢大

2018-04-07 01:22

今晚至明晨最冷 明起回暖下周甚至30度高溫

2018-04-07 11:19

街友一句話 周泉宥無悔奉獻

2018-04-07 09:18

登陸經驗／丁學文：排隊買基金 商機太誘人

2018-04-07 01:22

染麻疹空服員將遭罰 台虎：未有知情不報

2018-04-07 17:00

擁抱幸福 學者建議學習掌握心念

2018-04-07 11:51

國發會救人才外流：產業升級 讓菁英回流

2018-04-07 01:14

《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32

受大陸沙塵暴影響 從北到南空品不良

2018-04-07 11:38

Ella和林心如穿視覺增高丹寧褲 16萬外套披的是貴氣

2018-04-07 18:39

ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40

復古頭巾就要像莉莉柯林斯這樣 美翻卡地亞派對

2018-04-07 15:36

最狂沙塵暴 台西「褐爆」警示

2018-04-07 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top