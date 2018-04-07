ACC、自動煞停入列！福斯汽車調整旗下多款車型配備

2018-04-07 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



Volkswagen 台灣福斯汽車為深耕台灣市場並呼應車輛安全意識抬頭，近日公告針對旗下Golf、Golf Variant、Touran、Tiguan、Tiguan Allspace 、Passat Variant、Sharan等車系進行售價配備調整，部分車系除了新增車型外，台灣福斯汽車也將 ACC主動式車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）列為全品牌車款配備，並預告將於下週舉辦福斯汽車品牌之夜，全面提升旗下產品競爭力。

● Golf、Golf Variant 車系：

在暢銷掀背車款Golf 與 Golf Variant方面，Golf 新增 230 TSI R-Line車型，全車系除了新增 ACC主動定速巡航、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）外，部分車型也分別增添LED頭燈、自動停車輔助系統、17吋鋁圈等配備。至於在售價上除了入門的230 TSI Trendline維持不變外，其餘則微幅調漲1-2萬元不等，就此次增添的配備來說可謂相當超值。

● Touran：

MPV 車款 Touran方面，此次則全車系標配九具輔助氣囊、 ACC 與 Front Assist （含AEB）外，280 TSI Comfortline 則新增LED頭燈（含AFS 轉向輔助）與LED日行燈，同時在汽油頂規280 TSI R-Line 與柴油 330 TDI R-Line車型上更多了PA自動停車輔助系統與副駕電調座椅，售價則同樣微幅調漲1-3萬元不等。

● Tiguan、Tiguan Allspace 車系：

而在品牌暢銷休旅Tiguan與七人座Tiguan Allspace方面，全車系皆升級標配 7 具輔助氣囊、ACC 與 Front Assist （含AEB）外，不論是五人座 Tiguan 或七人座 Allspace，在 330 TSI Highline 車型以上更增添智慧停車套件（含360°環景系統、PA自動停車輔助）與副駕電調座椅，同時 Tiguan 頂規 380 TSI R-Line Performance 車型還增添了主動乘員防護系統，售價同樣微幅調漲 1-3 萬元不等。

●Passat Variant：

Passat Variant 旅行車方面，除了新增 330 TSI R-Line車型（161.8萬）外，全車系同樣升級為九具SRS輔助氣囊，同時在入門330 TSI Comfortline車型增添車側盲點、Rear Assist 停車導引系統，並於330 TSI R-Line車型以上增添智慧停車套件（含360°環景系統、PA自動停車輔助），售價微漲 2-3 萬元不等。

●Sharan：

Sharan 方面則是此次配備調整中唯一售價不變甚至降價的車系，除了同樣升級增添 ACC 與 Front Assist （含AEB）並標配九具輔助氣囊外，330 TDI Comfortline車型增添HID頭燈（含AFS）、LED日行燈與後行李廂電動尾門;高規 380 TDI Hightline車型更新增 PA自動停車輔助系統、Dynaudio Contour環繞音響，同時售價上入門的 330 TDI Trendline/Comfortline維持不變，380 TDI Hightline車型更調降三萬元。