合歡山頂4月零下2.4度 民眾驚喜見冰霰

2018-04-07 19:03 中央社 南投縣7日電



受大陸冷氣團影響，合歡山頂7日氣溫一度低至攝氏零下2.4度，配合水氣短暫降下冰霰約20分鐘，地面可見少量冰霰。（3158 Cafe提供） 中央社 分享 facebook

大陸冷氣團影響，合歡山頂今天下午一度降溫到攝氏零下2.4度，水氣配合下，短暫降冰霰20分鐘，民眾直呼：「4月了，真是不容易」，而海拔更高的玉山截至下午4時未降雪。

大陸冷氣團影響，合歡山下午4時多短暫固態降水（雪或冰霰）約20分鐘，由於已進入4月，難得出現的天氣型態讓民眾直說：「已經4月了，真是不容易」、「飄落的方式有點像下細雪」。不過，因時間短暫且下雨導致地面溼潤，未有明顯積雪。

根據交通部中央氣象局網站資料，海拔高度3402公尺的合歡山頂氣象站今天凌晨0時到下午2時，氣溫都維持零度以上，下午3時降到零下0.1度，下午4時更陡降到零下2.4度，當日累積雨量26.5毫米，在溫度與水氣配合下，合歡山區下午短暫固態降水。

至於海拔高度3844.8公尺的玉山氣象站氣溫今天都維持在零度以上，下午4時50分觀測氣溫0.3度；雖然玉山氣象站高度較合歡山頂氣象站更高，但氣溫反而未更低，玉山駐站人員也未觀測到降雪現象。

氣象局預報員劉宇其受訪說，一般來說，高度越高氣溫越低，但冷氣團冷空氣較重，冷空氣往地表聚集，因此，玉山雖然高度較高，受冷空氣影響卻較低，反而合歡山受冷空氣影響較高，才會1個小時降溫2度以上。

劉宇其說，根據資料，玉山4月降雪仍屬正常，5月都還有觀測到降雪紀錄，而合歡山頂氣象站4月觀測到零下2.4度氣溫也屬正常。