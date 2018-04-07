省水洗衣機、馬桶全面上路 估每年可省水1561萬噸

2018-04-07 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



省水洗衣機、省水馬桶，今年四月起全面上路。水利署表示，四月起，洗衣機、馬桶必須具備省水標章才可以在國內銷售。初估未來全民改用省水洗衣機、馬桶後，每年可節省水量1561萬噸。

水利署長賴建信表示，洗衣機及馬桶都屬於高耗水設備，目前具備省水標章的洗衣機市占率已達84.9%，具省水標章的馬桶市佔率也達91.4%。未來政府將輔導並查核製造商與通路商，違者可處罰4萬到20萬元

水利署指出，目前國內每年銷售約70萬台洗衣機及113萬座馬桶，未來全面升級為省水標章產品後，估計每年可節省水量1561萬噸，產品年產值達144億元。預估累積到民國120年，省水量將高達兩億噸。

水利署表示，依據101年的調查，家庭平均一天用水量約157公升，其中洗衣及沖廁就佔了41%、淋浴佔約21%、廚房用水佔14%。因此，如果民眾改用省水的洗衣機與馬桶，會有助降低家庭用水量。

水利署指出，省水標章依省水強度，分為「普級」與「金級」兩種標章。金級省水標章省水能力更強。以洗衣機為例，一般型的洗衣機耗水約35公升/公斤，普級省水標章產品耗水約20公升/公斤，金級省水標章產品則耗水15公升/公斤。

以馬桶為例，一般型馬桶每次耗水約12公升，普級省水標章每次耗水降為6公升，金級省水標章耗水為4.8公升/公斤。