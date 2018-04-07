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《旅行青蛙》也來過！名古屋城天守閣5月起封閉4.5年

2018-04-07 17:32聯合報 記者陳睿中╱即時報導

為了進行天守閣的木造工程，日本名古屋的代表性景點「名古屋城」，將自5月7日起關閉天守閣，估計工程時間約4.5年。民眾近期若有意參訪名古屋城天守閣，可以把握時間前往登城。

名古屋城又被稱為「金鯱城」，由德川家康所建，擁有碧綠色的屋瓦與白色城牆，與大阪城、熊本城並列日本三大名城。在日前風靡全台的《旅行青蛙》遊戲當中，許多玩家收到第一張的名信片，就是小青蛙攝於名古屋城前的照片，可見其代表性，也讓許多台灣玩家對名古屋城有更深刻的印象。

最初於1609年所建的名古屋城，曾在第二次世界大戰中因空襲而燒毀，現在的天守閣乃是於1959年重建而成。民眾在城內可以欣賞許多傳統文物，也可以在天守閣眺望名古屋市區，感受居高臨下的美景。另除了天守閣，名古屋城最具代表性的「金鯱」同樣也於1959年重建，至今仍為旅客造訪名古屋城時必看的重點之一。

名古屋城天守閣最後開放時間為5月6日，並預計整修至2022年12月。另外包括京都的清水寺、熊本的熊本城，以及青森的弘前城等知名景點，現也都正在進行局部或大規模整修，旅客出遊前都可再詳加規劃。

地址：名古屋市中區本丸1-1

開放時間：09:00～16:30（天守閣至16:00為止）

門票：高中生以上500日圓，中學生以下免費。

日本三大名城之一的名古屋城。圖／摘自維基百科
日本三大名城之一的名古屋城。圖／摘自維基百科
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旅行青蛙的玩家，通常收到的第一張明信片，就是名古屋城。圖／摘自旅かえる遊戲畫面
旅行青蛙的玩家，通常收到的第一張明信片，就是名古屋城。圖／摘自旅かえる遊戲畫面
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名古屋熊本青森
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