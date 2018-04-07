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返工塞車好崩潰 提神、防疲勞靠3法寶

2018-04-07 16:26聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

進入連假尾聲，大批旅遊、返鄉的人潮準備返工，最痛苦的莫過於塞車了，除了精神不濟，還得一路憋尿，實在好崩潰。花蓮門諾醫院身心科醫師鍾德建議，除有充足睡眠，上路前備妥提神3法寶：零食、適量的提神飲料，還有輕快節奏的音樂，來幫助駕駛度過長時間的塞車旅程。

鍾德說，長時間行車會恍神，是因反覆單調連續動作，加上車外風景沒有太大變化，容易產生生理及心理機能失調，出現昏昏欲睡、注意力及反應力下降等狀況，也就是俗稱的疲勞駕駛，如果有人陪伴可以交替駕駛會是最好。他建議備妥塞車法寶，不但能防疲勞，也有助提神。

出發前先準備各式零食，像是無糖的超涼薄荷口味，熱量低又提神，涼感很醒腦，什麼瞌睡蟲都沒了，另外洋芋脆片、堅果、肉乾類等，邊動嘴咀嚼也有助提神，水果則避免含水量太多免得塞車想上廁所，芭樂就是不錯的選擇。

如果是獨自開車，沒人可以聊天，看著前方長長車龍，眼皮越來越沈重，這時候，提神飲料就會是獨自駕駛的好夥伴，如咖啡、茶、維他命B群飲料等，不過喝多也是會想上廁所，應斟酌飲用。在事前先吃含維生素B群食物，例如糙米、豬肉、蛋黃、大豆類或深綠色蔬菜。

聽音樂也是塞車時的提神好物，但是越輕柔的音樂，越聽越想睡，最好是琅琅上口的口水歌、快歌，讓車廂一秒變KTV包廂，3、4個小時的車程一下就過去了。

鍾德說，長途行車前先淨空膀胱，預留休息時間下車解放、伸展筋骨；而疲累時搭配活動肩頸深呼吸，都能幫助身體血液循環、提振精神。

進入連假尾聲，北上車潮從昨天午後開始出現。圖／警方提供
進入連假尾聲，北上車潮從昨天午後開始出現。圖／警方提供
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適量的咖啡，可以幫助駕駛度過長時間的塞車旅程。記者徐庭揚／攝影
適量的咖啡，可以幫助駕駛度過長時間的塞車旅程。記者徐庭揚／攝影
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花蓮門諾醫院身心科醫師鍾德建議駕駛，出發前先準備各式零食及適量的提神飲料。記者徐...
花蓮門諾醫院身心科醫師鍾德建議駕駛，出發前先準備各式零食及適量的提神飲料。記者徐庭揚／攝影
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塞車廁所
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